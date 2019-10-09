大葉高島屋8日停電 為了檢修9日停業一日

2019-10-09 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／綜合報導



大葉高島屋8日晚間因故停電，提早打烊；業者表示，因全館設備進行維護檢修，為求謹慎，今（9）日將停業一天。

大葉高島屋表示，8日停電原因經查，為館內一處變壓器意外故障，雖無公安疑慮，但顧及消費者購物環境安全而決定提早打烊。

今日因全館設備進行維護檢修，為求謹慎，將停業一天。