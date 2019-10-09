葡眾搶攻新興市場 寵物保健品「奇芮」10月上市

2019-10-09 14:15 文／ 葡萄王 提供



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葡萄王兩大事業體前三季累積成長平穩，台灣葡萄王Q1~Q3 YOY累積營收達31%，子公司葡眾則成長近5%，上海葡萄王新增客源及客戶翻單狀況逐漸穩定，期盼帶動營收回溫。

子公司葡眾Q3 YOY成長7%，9月單月成長5%合乎預期。10月3日推出寵物保健新品「奇芮」，上市前特別舉辦「2019葡眾第二屆汪旺公益路跑」活動，除了為夥伴帶來健康樂活新觀念之外，也期望帶領大家關心流浪動物議題。本次活動成功凝聚會員士氣，同時也為即將到來的會員衝聘活動暖身，隨著年底旺季加上新興市場的拓展，期為葡眾創造下一個高峰。

台灣葡萄王去年9月基期雖高，但Q3 YOY仍成長18%。9月透過與新通路代理商統一企業銷售公司合作，相信能提高通路操作靈活度，對自有品牌帶來正向幫助。值得一提，今年度的台灣創新技術博覽會，葡萄王生技以「用於改善代謝症候群的新穎副乾酪乳桿菌GKS6、其培養基、培養方法、用途、醫藥組合物及可食用組合物」專利領先全球30多個國家、600餘件作品，獲得大會肯定奪得銀牌，再次展現葡葡王生技研發實力，穩坐國內乳酸菌研發生產龍頭。自有品牌部份，搭配10月份週年慶開跑、雙11節慶、換季過敏季節主打益生菌效能及機能性飲料促銷等品牌活動，將為Q4營收注入動能。

上海葡萄王近月營收雖衰退，但9月人民幣MOM上升達58%，且目前客戶庫存去化速度加快，後續營收成長復甦有望。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。