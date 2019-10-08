SHOPLINE網路開店白皮書 「 流行衣飾 」居創業首選

2019-10-08 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱台北報導



全球智慧開店平台 SHOPLINE 今天發布 2019 上半年《 網路開店白皮書 》，首次揭密台灣網路開店業者的輪廓以及獨立電商的經營趨勢。台灣網路開店業者高達 6 成落在 26 歲至 35 歲之間，並以大台北地區作為主要團隊聚集地。電商創業首選以「 流行衣飾 」為主，佔比超過 3 成，「 食品飲料 」與 「 生活家居 」居次，雙雙具市場發展潛力。

面對台灣電商市場競爭激烈，業者紛紛朝往兩大方向拓展版圖，包含橫向發展跨境電商及垂直發展實體通路，有 5 成店家表示未來將計畫走向 O2O 全通路的佈局，完善虛實整合的經營模式。

SHOPLINE《 網路開店白皮書 》指出，台灣的網路開店業者年齡以青壯年為主，超過六成 ( 62% ) 的業者年齡落在 26 歲到 35 歲，其次則是 36 歲到 45 歲，約佔三成。而以經營團隊據點所在地分布來看，超過半數 ( 60% ) 的經營團隊座落在北北基地區，其次則為台中、高雄。

在電商創業背景項目中，超過 6 成的開店業者是「 自創品牌 」起家，其中又有 6 成是「 首次創業 」，顯見「 網路開店 」做為為第一次創業項目，有成本較低、且能夠即時動態調整方向的優勢。根據 SHOPLINE 觀察，多數品牌會選擇先經營網路商店，再視營運狀況及消費者回饋，決定是否增設實體店面。

根據 SHOPLINE 《 網路開店白皮書 》，截至 2019 上半年，綜觀電商產業八大類別，以「 流行衣飾 」品類穩坐電商產業的創業首選，店家數成長最快且在八大產業的營業額中占比達 44% ，同時也讓服飾類別競爭激烈。

「 生活家居 」產業則因商品單價偏高、店家數量也多，在八大產業營業額佔比中，拿下第二的位置。而「 3C 家電 」雖店家數相對較少，但因商品單價高，拉高整體的營業額，與「 生活家居 」並列第二。

SHOPLINE 台灣區跨境經理謝燦遠分享，「 透過數據觀察，近 3 成 SHOPLINE 的店家用戶已經有過處理海外訂單的經驗。SHOPLINE 自2018下半年開始耕耘品牌電商的跨境服務，海外訂單在今年二月起展現持續成長動能，其中最大訂單來源以鄰近的「 香港 」為大宗，而喜歡台灣文化的「 馬來西亞 」居次。SHOPLINE將持續精進跨境服務，帶領台灣品牌電商成功賣出海外。

至於台灣電商的銷售高峰往往落在節慶之時，其中又以電商造節的雙11、雙12競爭最為激烈。 SHOPLINE 觀察，在節慶促銷手法中，有超過半數的品牌電商會使用「 免運 」，其次則為 「 % 數折扣 」或「 固定金額折扣 」做為主力的促銷手段。

SHOPLINE 也分析，有近 6 成的店家會將「 品牌官網 」與「 Facebook 粉絲專頁 」整合串接，顯示品牌仍主力使用臉書宣達品牌理念及行銷活動。許多品牌也會同時輔以 LINE@、社群平台 Chatbot 與個別消費者傳遞新訊。

SHOPLINE 建議店家，除了推出優惠外，也可以使用 SHOPLINE 推出的「 購物車未結帳提醒信 」功能來有效降低跑單，或是「 Broadcast 智能廣播中心 」來透過簡訊、LINE 、Facebook Messenger、Email 等渠道全面發送訊息，如提醒消費者領貨，抑或是把握行銷時機，進一步推播行銷資訊，乘上電商節慶銷售的高峰。