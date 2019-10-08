網路創業多年輕族群 自創服裝為首選

2019-10-08 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北報導



全球智慧開店平台 SHOPLINE 發布 2019 上半年《 網路開店白皮書 》。台灣網路開店業者高達六成落在26歲至 35歲之間，並以大台北地區作為主要團隊聚集地，其次是台中與高雄。電商創業首選以「流行衣飾」為主，佔比超過三成，「食品飲料」與 「生活家居」居次。

面對台灣電商市場競爭激烈，業者朝兩大方向拓展版圖，包含橫向發展跨境電商及垂直發展實體通路，有五成店家表示未來將計畫走向O2O全通路的布局，完善虛實整合的經營模式。

在電商創業背景項目中，超過六成的開店業者是「自創品牌」起家，其中又有六成是「 首次創業 」，流行衣飾為電商創業首選，「網路開店」做為第一次創業項目，有成本較低、且能夠即時動態調整方向的優勢。 SHOPLINE 觀察，多數品牌會選擇先經營網路商店，再視營運狀況及消費者回饋，決定是否增設實體店面。

根據調查，截至2019上半年，電商產業八大類別，以「流行衣飾」品類穩坐電商產業的創業首選，店家數成長最快且在八大產業的營業額中占比達44% ，同時也讓服飾類別競爭激烈。「生活家居」產業則因商品單價偏高、店家數量也多，在八大產業營業額佔比中，拿下第二的位置。而「3C 家電」店家數相對較少，但因商品單價高，拉高營業額，與「 生活家居 」並列第二。

SHOPLINE 台灣區跨境經理謝燦遠分享，近三成SHOPLINE店家用戶已經有過處理海外訂單的經驗。SHOPLINE自 2018下半年開始耕耘品牌電商的跨境服務，海外訂單在今年2月起展現持續成長的動能，最大訂單來源以鄰近的香港為大宗，喜歡台灣文化的馬來西亞居次。

台灣電商的銷售高峰往往落在節慶之時，其中又以電商造節的雙 11、雙 12 競爭最為激烈。 SHOPLINE 觀察，在節慶促銷手法中，有超過半數的品牌電商會使用「免運」，其次則為 「% 數折扣」或「 固定金額折扣 」做為主力的促銷手段。 SHOPLINE 同時也分析，有近六成的店家會將「 品牌官網 」與「 Facebook 粉絲專頁 」整合串接，顯示品牌仍主力使用臉書宣達品牌理念及行銷活動。許多品牌也會同時輔以 LINE@、社群平台 Chatbot 與個別消費者傳遞新訊。

隨著網路商店營運狀況越趨穩定，有五成純網路商店業者表示「 有意願在一年內拓展實體門市，發展全通路 」。實體門市亦不限於進駐百貨櫃位、快閃店、鋪貨或超商等通路，藉由線下通路實際接觸消費者，第一線了解銷售狀況。