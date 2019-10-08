親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不喜歡韓國瑜？ 趙少康節目中吐出真正原因

懷孕8週禁墮胎？女性自主權開倒車的公投提案

網路創業多年輕族群 自創服裝為首選

2019-10-08 21:26經濟日報 記者彭慧明／台北報導

全球智慧開店平台 SHOPLINE 發布 2019 上半年《 網路開店白皮書 》。台灣網路開店業者高達六成落在26歲至 35歲之間，並以大台北地區作為主要團隊聚集地，其次是台中與高雄。電商創業首選以「流行衣飾」為主，佔比超過三成，「食品飲料」與 「生活家居」居次。

面對台灣電商市場競爭激烈，業者朝兩大方向拓展版圖，包含橫向發展跨境電商及垂直發展實體通路，有五成店家表示未來將計畫走向O2O全通路的布局，完善虛實整合的經營模式。

在電商創業背景項目中，超過六成的開店業者是「自創品牌」起家，其中又有六成是「 首次創業 」，流行衣飾為電商創業首選，「網路開店」做為第一次創業項目，有成本較低、且能夠即時動態調整方向的優勢。 SHOPLINE 觀察，多數品牌會選擇先經營網路商店，再視營運狀況及消費者回饋，決定是否增設實體店面。

根據調查，截至2019上半年，電商產業八大類別，以「流行衣飾」品類穩坐電商產業的創業首選，店家數成長最快且在八大產業的營業額中占比達44% ，同時也讓服飾類別競爭激烈。「生活家居」產業則因商品單價偏高、店家數量也多，在八大產業營業額佔比中，拿下第二的位置。而「3C 家電」店家數相對較少，但因商品單價高，拉高營業額，與「 生活家居 」並列第二。

SHOPLINE 台灣區跨境經理謝燦遠分享，近三成SHOPLINE店家用戶已經有過處理海外訂單的經驗。SHOPLINE自 2018下半年開始耕耘品牌電商的跨境服務，海外訂單在今年2月起展現持續成長的動能，最大訂單來源以鄰近的香港為大宗，喜歡台灣文化的馬來西亞居次。

台灣電商的銷售高峰往往落在節慶之時，其中又以電商造節的雙 11、雙 12 競爭最為激烈。 SHOPLINE 觀察，在節慶促銷手法中，有超過半數的品牌電商會使用「免運」，其次則為 「% 數折扣」或「 固定金額折扣 」做為主力的促銷手段。 SHOPLINE 同時也分析，有近六成的店家會將「 品牌官網 」與「 Facebook 粉絲專頁 」整合串接，顯示品牌仍主力使用臉書宣達品牌理念及行銷活動。許多品牌也會同時輔以 LINE@、社群平台 Chatbot 與個別消費者傳遞新訊。

隨著網路商店營運狀況越趨穩定，有五成純網路商店業者表示「 有意願在一年內拓展實體門市，發展全通路 」。實體門市亦不限於進駐百貨櫃位、快閃店、鋪貨或超商等通路，藉由線下通路實際接觸消費者，第一線了解銷售狀況。

跨境電商LINE創業
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

柯文哲頒新貿獎 跨境電商台北出發

2019-10-08 20:28

攻跨境電商 PChome Thai總座：判斷「勢」很重要

2019-10-08 18:44

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

產官學座談交流 共抗環境荷爾蒙

2019-10-08 14:26

雙美改選 市場派搶下經營權

2019-10-08 14:26

YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:10

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣現賺7.32億

2019-10-08 12:29

松果購物攜手foodpanda、HappyGo 搶國慶連假商機

2019-10-08 11:48

2019台灣自行車節啟動 今年目標要吸引13萬人

2019-10-08 11:15

台中加工區廠商16日聯合徵才 薪資上看59K

2019-10-08 10:48

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

長榮評估下一代窄體機 波音空中巴士皆納評估

2019-10-08 09:58

國泰大樹計畫16年送愛10萬學子 今年500萬助五縣弱勢童

2019-10-08 09:15

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02

凱基慈善基金會英語計畫 助偏鄉學童看見世界

2019-10-08 07:57

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23

國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21

小七出新招可預購Gogoro 預付500元訂金即可完成

2019-10-08 01:00

全家台鐵店 搶雙十商機

2019-10-08 01:00

UberEats拓版圖進攻生鮮配送 新服務月底上路

2019-10-08 01:00

店到宅業務熱 躍新戰場

2019-10-08 00:59

工研院攜成大 培育生技人才

2019-10-08 00:59

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

鋼價下殺...短期難改善

2019-10-08 00:58

王文淵憂心明年景氣更壞 但接下再壞空間有限

2019-10-08 00:52

徐旭東、王文淵兩大咖好交情 互誇產品

2019-10-08 00:49

紡織產業上瘦下肥 儒鴻、聚陽樂觀

2019-10-08 00:49

豐興鋼價開平盤 終結連四跌

2019-10-07 23:36

聲寶結盟日商 跨足餐飲市場

2019-10-07 23:33

策略經營／黃明顯 從客戶樂趣找商機

2019-10-07 22:58

行銷望遠鏡／開拓市場 跟著顧客走

2019-10-07 22:58

管理講堂／知人得情 掌控全局

2019-10-07 22:58

商業興觀點／韓流行銷 內容為王

2019-10-07 22:58

新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33

鏈結國際加值台灣 台灣松下獲十大傑出貢獻外商獎

2019-10-07 21:06

美麗華餐飲大改裝吸客 周年慶力拚業界最高回饋20.2%

2019-10-07 19:47
看更多

熱門文章

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

王文淵憂心明年景氣更壞 但接下再壞空間有限

2019-10-08 00:52

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21

RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01

英特爾執行長首度訪台 看見3,000億美元商機

2019-10-08 08:49

陸客大縮減 陸十一長假來台數創歷年最慘澹紀錄

2019-10-08 10:47

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

數位帳戶鬆綁 7歲也能開戶

2019-10-08 00:07

HTC手機解決兩問題 追回消費者

2019-10-07 23:26

旺季效應、陸去美化 功率放大器Q3錢景佳

2019-10-08 10:11

UberEats拓版圖進攻生鮮配送 新服務月底上路

2019-10-08 01:00

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

通路利潤薄 經營變數多

2019-10-07 23:29

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

聯再能推氫機車 很快可賺錢

2019-10-07 23:31

長榮評估下一代窄體機 波音空中巴士皆納評估

2019-10-08 09:58

台幣7日升7.1分 五個月新高

2019-10-08 00:06

海康威視遭列入美國貿易黑名單 轉單想像引爆安控行情

2019-10-08 11:01

長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33

境外基金銷售限制 擬放寬

2019-10-08 00:07

沈榮津專訪（二）／產業AI化 台灣再旺20年

2019-10-08 01:10

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23

TI策略轉向 成效待觀察

2019-10-07 23:28

出口轉跌 今年恐負成長

2019-10-08 00:33

家庭照顧假七天有薪？勞動部：可討論

2019-10-08 00:32

沈榮津專訪（三）／經部牽線 13外商要投資320億

2019-10-08 01:08

因應金融環境變化與挑戰 金管會提發展新策略

2019-10-07 22:44

聯貸市場 公銀雄霸前段班

2019-10-08 00:06

未分配盈餘投資抵減 盼開便門

2019-10-08 00:08

美商務部重磅出手制裁海康威視 台廠安防晶片蒙塵

2019-10-08 10:53

鋼價下殺...短期難改善

2019-10-08 00:58

純網銀監理 將祭出強效劑

2019-10-08 00:07

核三廠1號機將停機大修45天 9日起逐步降低負載

2019-10-08 15:10

小七出新招可預購Gogoro 預付500元訂金即可完成

2019-10-08 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top