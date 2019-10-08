攻跨境電商 PChome Thai總座：判斷「勢」很重要

2019-10-08 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



「2019年台北跨境電商年會」今（8）日舉行，PChome Thai總經理蔡文雄應邀出席高峰對談。提到做跨境電商會面臨的困難，蔡文雄直言，做跨境一定會遇到各種困難，更重要是要判斷「勢」，跨境電商是新的形態，「準備好面對困難，看到勢頭對，趕快跳進去！」

PChome Thai為網路家庭（8044）於2015年1月成軍，初期以C2C（顧客對顧客）服務為主，2016年成為首家獲准經營泰國金流代收付業務的台資電商。PChome Thai當前目標，除了將泰國商品引進來台，同時逐步將台灣商品帶進泰國。

蔡文雄表示，網家三種類型平台中，考量掌握度，目前先行的是B2C的PChome 24h購物平台上商品，已導入50多萬件商品，下一階段要引進B2B2C商店街開店店家商品，積極努力中。他指出，品質不好會造成循環，影響買家體驗，比如泰國賣家及台灣賣家，服務品質就不同，考量服務及品質，會優先引進庫存狀況好、信賴度高的店家，之後也會陸續導入C2C露天拍賣。

此外，蔡文雄也透露，PChome Thai同時在進行社交電商服務的封閉測試，「已取得牌照一年多，這部分看到很好的機會」。他解釋，泰國社交電商量體很大，買賣家已經有行為，比如開直播、透過人工方式完成交易，現行社交電商的付款，流程很多手工跟痛點，讓買賣雙方都很痛，如何做效率化減輕負擔，是PChome Thai未來服務中要幫忙做到的東西。