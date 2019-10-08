年度關鍵字 聲寶總裁陳盛沺：「和」最貼切

2019-10-08 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱台北報導



聲寶集團總裁陳盛沺表示，今年的年度關鍵字，「和」最貼切。「和」，代表和平，和諧，和解，對於兩岸關係，台灣的政經發展，他希望「和」字可以帶來和諧的發展。