UL 125周年 全球淨125條河溪沙灘

2019-10-08 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北報導



以打造安全世界為使命的國際安全科學機構 UL ，近年來除了在產業面向建立可依循的綠色環保標準，協助企業導入環境永續外，今年也在全球UL據點，盛大發起「UL 125周年淨125條溪／灘活動」，期由志工活動提升員工對環境的關注；在台灣，UL募集近300名志工，自10月起至12月，攜手國內環保非營利組織，包括「台灣環境資訊協會」及「荒野保護協會」，共同舉辦六場愛海洋講座、五場湛藍海洋淨灘行動。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，125年來，UL一直致力於安全的推動，如今我們意識到生態環境正面臨浩大的污染考驗，因此我們的企業使命與經營，已從產品實體安全擴大延伸至對環境永續的捍衛。

今年，我們以環境保護為主的志工活動出發，希望撒下種子，每一個UL員工，都願意為打造永續安全的生活環境多付出心力，並身體力行。

UL在台灣的第一場淨灘行動已於本月4日在萬里下寮海灘舉行，第一梯計有73名UL志工響應，在短短30分鐘，就撿拾了463.4公斤的海洋廢棄物，經由現場監測統計及分類，已正式登錄至台灣ICC海洋廢棄物監測報告。

事實上，在淨灘結束後，沙灘上仍存留許多再努力也撿不乾淨的裂解保麗龍、塑膠碎片，讓UL志工深深感受人類為大自然帶來的傷害。

陳宗弘指出，海洋塑膠汙染是所有地球公民必須面對的共同課題，淨灘活動只是一個起點，當每個人都能身體力行，省思並從源頭改變生活習慣，環境就有機會改變。

安全向來是UL致力的核心，產品安全、環境永續都是UL的關注。

從研發產品安全標準、推動循環經濟、提供企業永續經營解決方案、到克盡企業社會責任的負責任採購及公益推動等，UL正在發揮正面影響力，履行對打造更安全世界的承諾。