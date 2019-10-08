泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



高雄建築界最近發生一起案例，一棟大樓地下室沼氣因壓力造成燃爆，興建商泰嘉開發與社區大樓管理委員會達成共識，了解此單一偶發事件，非屬泰嘉開發責任。為解除住戶及外界疑慮，泰嘉開發總經理呂金發在原因尚未明朗的第一時間，就召集專業團隊帶領工程人員及承包商著手協助修繕。

呂金發說，很多事該做就去做，現在問題釐清了，錯不在泰嘉，「我可以不做，但我願意去做」。

資深建商說，呂金發長期在建築界的形象，就是做的比說的多，他不喜歡辦一些「煙火式的活動」，寧願紮紮實實顧好建築品質，所以能擄獲購屋者的心，建立品牌口碑。

這次沼氣事件的危機管理，呂金發處理明確快速，結構技師現場勘查鑑定，已出具結構安全無虞證明，受損的消防以及馬達等相關設備也恢復運作，其他需進行修繕的工作，泰嘉也陸續備料整備中，社區住戶對泰嘉開發積極協助處理的速度及專業用心多有肯定。

資深建商表示，整個事件下來，建築界站在旁邊觀看，不排除有些同業等著看好戲，最終卻頻頻按讚，不少建商將此事件做為內部教育訓練教材，全案顯然對建築界有正面影響。

呂金發說，泰嘉開發對每棟完工交屋的房子都相當重視，例如重大風災、甚至2016年美濃大地震過後，都立即派員至各大樓勘查，協助社區迅速修復受損的庭園與公共設備，並處理各住戶所需的維修工作。這次雖非天災造成，未避免類似事件發生，公司主動承諾，每月針對相關設備做二次巡檢，讓住戶安心。