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雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03商業周刊 林洧楨／商業周刊

雙美生技經營權之爭，股東會進行投票改選董監事。 記者邱德祥／攝影
雙美生技經營權之爭，股東會進行投票改選董監事。 記者邱德祥／攝影
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雙美經營權之爭結果出爐，在10月8日舉行的臨時股東會中，以台灣婚宴龍頭、典華機構學習長林齊國為首的市場派，以拿到過半席次勝出，擊退兩岸眼鏡龍頭、金可董事長蔡國洲帶領的公司派，變天成功。

論實力，蔡國洲旗下的金可與寶島科兩大上市公司，去年合計營收就超過100億元，而林齊國與林酒店董事長林協健聯手打造的林園集團，去年營收還不到50億元。論經營績效，雙美直到2015年仍是年虧新台幣4千萬元的賠錢貨，蔡國洲隔年入主後才讓雙美轉虧為盈，讓每股稅後盈餘（EPS）從2015年的負0.8元，一路成長到去年的1.38元，今年更被法人看好有機會創下2元的新高。相較之下，林齊國原只是一席董事，根本還沒建立戰功，如此強弱分明的對決，為何該是贏家的蔡國洲，卻輸掉這家年營收僅約3億元的小公司經營權？

「這回蔡國洲是，成也林泉源，敗也林泉源。」一位雙美前董事會成員說。

林泉源何許人也？他是蔡國洲入主雙美後拔擢的總經理（現已被換下），該董事會成員指出，雙美過去雖有中國膠原蛋白證照與醫療級產品的王牌，但通路經營始終沒有起色，導致營收暴起暴落，而且醫療級產品無法在眼鏡行販售，也讓蔡國洲掌握的眼鏡通路資源幫不上忙。

林泉源接任總經理後，全家總動員，他要兒子以經營1千位醫生通路、女兒培訓1千位諮詢師為目標，同時妻子賴美枝還拉著女兒一起試用自家產品，當起體驗行銷的公司代言人，一家人以「每天5點起床，全中國到處飛，忙到晚上10點後才到家」的拚勁，從無到有建構出販售通路網。

正因如此，市場派認為，蔡國洲放手給林泉源家族去發揮，才帶動雙美近年營收、淨利雙雙成長，並非蔡國洲或金可的資源挹注。林齊國也是因為賴美枝才進場投資雙美，就算加碼持股拿到1席董事，也只是為了力挺林家經營，林齊國對商周說：「就算贏了，我也不是要經營權，還是會交給林泉源這個專家來經營。」

一個擴建計畫，讓他們從戰友變敵人

既然，蔡國洲有兩岸布局基礎，林泉源有通路經營實力，林齊國又安於只當股東共享利潤，明明是三贏的組合，為何會從戰友變敵人？

關鍵導火線，是一個南科新廠擴建計畫。

一位本土券商分析師指出，廠辦合計約500坪、員工人數僅約60人，廠房設備幾乎都攤提完畢，每年只要賺進約1200萬元就能損益兩平，卻有台灣製造、罕見醫療級的膠原蛋白明星產品，在中國市場賣到供不應求，這是雙美小而美的原因。

新上任的雙美總經理李宣進直言，「預估到明年量就不夠了」，這是雙美必須在南科建新廠的主因，生意好要擴產線，林齊國也認同，問題是，蔡國洲提出了一個總面積高達3800坪、預估耗資約合雙美8年淨利的開發案。這個總金額高達5.4億元的新廠攤提成本，將嚴重衝擊雙美才剛建立起的財務優勢。

市場派更不滿蔡國洲在董事會的突襲，當時在場人士透露：「所有董監事幾乎都是收到動土儀式邀請函，才知道有這個案子，」但蔡國洲靠著林泉源支持，依舊在董事會強行闖關成功。雙美前董事、永豐金證券前總經理葉黃杞對此反應最激烈，憤而辭掉董事並出脫持股來向蔡國洲表示抗議，但於事無補。

這個事件激起市場派的危機意識，包含林齊國等開始加碼買進持股，反觀蔡國洲因旗下海昌生技曾發展膠原蛋白慘賠數億元的經驗，始終沒信心增加持股，未能建立股權過半的競爭優勢，讓情勢開始逆轉。

壓倒蔡國洲的最後一根關鍵稻草，是蔡不再信任林泉源，包含林泉源子女接掌大陸營運要職、妻女支領高額代言費等都是雙方不合原因。自今年7月起，接連拔掉林泉源在台灣與中國兩地的總經理職位，雙方因此陷入互告的司法糾紛中。互信基礎盡失，林泉源握有約1成股權，在關鍵時刻倒向市場派，讓這場經營權之爭就此分出勝負。

兩雄搶破頭，為的就是這張罕見執照

在婚宴大王與眼鏡大王爭奪期間，雙美的委託書收購價曾在臨時股東會前夕，飆出一張700元，是歷來經營權之爭所未見的新天價。雙美的神奇魅力，究竟從何而來？

答案：一張中國膠原蛋白執照。

「那張全球罕見的豬皮（萃取）膠原蛋白執照，就是雙美股價漲，大家會去買（雙美）的原因。」林齊國告訴商周。蔡國洲親友也指出，蔡會入主雙美，「主要是那個證。」

一張執照，背後藏著怎樣誘人的大金礦？

林泉源在2017年就指出，中國膠原蛋白的針劑1年需求約1千萬劑，而雙美是中國罕見有醫療級醫美證照的業者，每公斤要價2千萬至4千萬元，相較化妝品級約1萬到5萬元，食品級約不到2萬元的水準，價值超出數百倍。

在中國醫美市場上，膠原蛋白是繼玻尿酸、肉毒桿菌後的新人氣產品，主要來自魚皮與豬皮萃取，豬皮因結構與人皮類似，更是高階品。再加上貿易戰與豬瘟，導致中國豬皮供應量銳減，膠原蛋白價格飆升，但雙美的原料卻來自不受豬瘟衝擊的台灣豬，坐享漲價，讓這張中國執照更奇貨可居。

雙美新掌門換人做，仍面臨兩大隱憂

隨著經營權易主，成為雙美新掌門人的林齊國，有兩大隱憂需要面對，一是雙美始終只有膠原蛋白針劑一款能賺錢的明星產品，其餘如面膜等新產品，不是銷量有限，就是還處於虧損。這類針劑是侵入性的醫療行為，雖然獲利高，但醫療糾紛的風險也高，必須靠研發找出其他新明星產品，才能有效分散風險。

二是雙美幾乎成為林泉源的家族事業，如果無法讓經營團隊的家族化轉向制度化，無論誰拿下董座大位，最大贏家都是林泉源。一位蔡國洲在雙美的幕僚直言：「就算林齊國贏了，只要林泉源的狀況不改變，很快也會像蔡國洲一樣被背叛。」

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

膠原蛋白醫美南科上市公司蔡國洲
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