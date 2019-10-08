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YouBike傷害險投保第一名 竟與金城武有關

2019-10-08 13:51經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

YouBike是現代人很常使用的代步工具，各縣市也陸續設立新站點，但多數人仍不知道有YouBike的地方就有免費的公共自行車傷害險。在大家還沒登錄YouBike傷害險的時候，已經有星座悄悄搶奪安全感第一的寶座。

國泰產險8日表示，根據交通局統計，YouBike每日租借次數已突破7萬人次，但從去年10月實施的YouBike傷害險，在115萬名會員中，投保率僅達28％。

根據國泰產險統計，投保YouBike傷害險人數第一名的星座為天秤座，人數占比9.3%，藝人金城武、玄彬、邱澤都是天秤座，原來這個星座的人最在乎安全感。

天蠍座及摩羯座以8.9%並列第二名，為深謀遠慮及穩重踏實的代表，上榜一點也不意外。

國泰產險表示，只需三個步驟、零元即可登錄公共自行車傷害險，登錄一次，於台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹科學園區、苗栗縣、台中市及彰化縣租借YouBike的同時，即享有YouBike傷害險的保障。

各縣市政府、國泰產險自去年起便積極推廣YouBike傷害險登錄，這次就連知名女神曾莞婷都替YouBike傷害險拍攝宣傳短片，就是希望每位騎乘YouBike的騎士都能收到該保障的資訊。

這波推廣也搭上網紅熱潮，聯手布萊克薛薛、溫妮、許凱皓等人拍攝宣傳短片，用詼諧幽默、撒嬌可愛、陽光型男的方式向粉絲們喊話，人人都是宣傳大使，一同提倡YouBike騎乘安全。

交通局再次呼籲民眾，傷害險採實名制，登錄只需三個步驟，YouBike會員可藉由YouBike官方App、官網及場站自動服務機Kiosk網頁完成登錄程序，若在其他縣市已完成登錄會員，則保障視同已生效，不需再次登錄。

國泰產險也提醒民眾，票卡實際使用者、被保險人與騎乘者須為同一人，才符合理賠資格。

公共自行車傷害險，三個步驟零元即可登錄。國泰產險/提供
公共自行車傷害險，三個步驟零元即可登錄。國泰產險/提供
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YouBike國泰產險
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