磊山草地音樂會 周六登場

2019-10-08 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /台北報導



磊山保經8日表示，其連續三年在大安森林公園舉辦磊山草地音樂會，今年將在10月12日（六）安排邀請台北市民交響樂團演出，且將邀請社團法人台灣新巨輪服務協會在現場製作點心。

這場免費開放演出的音樂會歡迎喜歡音樂的朋友參加，共度一個美好的秋日下午。

磊山保經董事長李佳蓉表示，音樂可以是一種專業鑑賞，也可以是一種生活態度，「我們希望透過參與音樂饗宴活動，帶給大家滿滿地美好幸福時光，也散播喜好藝文的根」。

今年磊山保經草地音樂會將演奏知名曲目: 電影玩命關頭、爵士樂New York New York、馬奎茲2號舞曲、古典樂賽維亞理髮師、雷鳴與閃電、鄉間騎士間奏曲...等等。

活動當天也同步邀請社團法人台灣新巨輪服務協會於現場與民眾同歡，當日活動將結合公益支持、藝文推廣與FB拍照抽好禮的贈獎活動。

10月12日周六16時至17時30分，磊山保經邀請您大朋友牽小朋友一起暫離都市喧囂，作夥來大安森林公園音樂舞台前，伴隨秋意徐徐微風，一同徜徉悠閒芬多精下的樂符躍動。

當日豐富的獎品有世界音樂節門票、可愛虎掌燒、幸運籤餅等，歡迎大家親臨會場體驗音樂芬多精之餘也試試好手氣。