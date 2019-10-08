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松果購物攜手foodpanda、HappyGo 搶國慶連假商機

2019-10-08 11:48經濟日報 記者蔡銘仁／台北報導

創業家兄弟子公司松果購物（6740）搶攻國慶連假商機，今（8）日宣布攜手foodpanda、HappyGo等業者，擴大規模推出「國民狂歡節」專區，站內數百項商品不限金額免運85折起，行動端APP全站再回饋8%，正式為雙11購物節開場暖身。

松果去年首創國民狂歡節，帶動檔期交易額較平日達雙位數成長，此次再搶商機，可望對業績帶來正面挹注。

松果今年持續強化「買不完的生活好物」核心主軸，在雙10檔期祭出有別於線上線下的全新產品線，以高CP值家居商品及MIT商品為主力進攻，搶占大眾生活商機。值得一提是，今年是首度和foodpanda合作，祭出消費滿額送獨家「foodpanda 160元優惠折價券」，加上原有的Ocard及HappyGo兩大策略夥伴助攻，持續瞄準點數助力。

談及與foodpanda的合作，松果表示，美食外送平台近期很夯，此次合作是採用「資源交換模式」提供雙邊消費者優惠，期望透過合作可以帶動新客進入，對平台消費者來說也是有買有禮好康更多，所以認為多元的合作可能性，對雙平台來都說都是加分的。

松果日前公告9月平台交易額（GMV）達1.45億元，累計今年前九個月交易額突破11億元，超越去年全年；9月營收2,538萬元，年增86.7%；10月16日將登錄興櫃市場。松果表示，今年以來交易額成長仍強勁，擴大造節希望10月表現能更上一層樓。

邁入第四季零售電商旺季，松果總經理吳佩雯日前指出，業界最近也紛紛端出短線「牛肉」，搶攻賣家進駐，松果除了持續堅持「賣方免租金」的經營策略讓廠商無痛進駐，並持續在透過科技，主動加大優質商品曝光，目標朝強化轉換率，提升營益率等方向，為廠商實際帶來訂單，開發廠商端工具輔助銷售及運營。

松果購物結盟foodpanda、HappyGo、Ocard祭加碼禮吸客。圖／松果...
松果購物結盟foodpanda、HappyGo、Ocard祭加碼禮吸客。圖／松果提供
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