2019台灣自行車節啟動 今年目標要吸引13萬人

2019-10-08 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



台灣自行車節自2011年舉辦至今已邁入第九年，交通部觀光局今（8）日上午舉行「2019台灣自行車節」啟動記者會。今年度「2019台灣自行車節」除了搭配2021自行車旅遊年，並配合小鎮漫遊年主題，以「台灣騎跡，小鎮奇遇」為主軸，結合許多縣市政府、國家風景區管理處等相關單位共同舉辦自行車活動，並邀請民眾以單車漫遊台灣經典小鎮。

觀光局長周永暉表示，去年台灣自行車節共吸引國內外11萬人參加，國外旅客中以新加坡、馬來西亞和香港成長最多，今年系列活動從9月底開始，活動到11月底，目標要吸引13萬人，活動結束後將會檢討，以作為2021自行車旅遊年規劃、行銷、宣傳和活動的參考。

觀光局說，今年六大主軸活動及六大主題各有特色，以「產業」為主題的「2019台中自行車嘉年華」，規劃豐富的產業設攤體驗，推廣低碳旅遊及介紹自行車產業品牌；經典款「台灣自行車登山王挑戰」則以「登山」為主題，將邀集國內外好手挑戰從花蓮七星潭太平洋濱，騎經太魯閣直達台灣公路最高點-合歡山武嶺。

適合各年齡層闔家參與的「日月潭Come!Bikeday」則以「環潭」為主題，將在全球名列十大最美車道的日月潭自行車道舉行；頗受好評的「騎遇福爾摩沙」今年繼續以「環島」為主題，用環島的方式進行經典小鎮巡禮，漫遊欣賞沿途的美景。

「Light up Taiwan極點慢旅」以「燈塔」為主題，結合國家風景區與國家公園的四極點燈塔資源，向國內外遊客介紹位於東南西北四極點的燈塔與周邊的私房觀光景點；「花東海灣自行車漫旅」則以「漫遊」為主題，加入充滿漫遊風情的小鎮元素，邀請大家一同在「慢城」鳳林小鎮逍遙悠遊，發掘花東小鎮特色，體驗台9線及台11線之美。