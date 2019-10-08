RAV4油電車配額 一個月多1,000台

2019-10-08 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



今年改款熱銷的TOYOTA RAV4在全新年式版推出後再下重手，升級搭載TSS 2.0智動駕駛輔助系統，有「PCS預警式防護系統（附主動煞車輔助／行人偵測）」及「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」；同時，還搭載更智慧先進、可跟車到停的「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」及「LTA車道循跡輔助系統」。

在新年式車款全面升級，售價全面加2萬元，在今年一片ACC風潮下，安全聲浪大幅提高，也成為帶動車市銷售的重要推手。

和泰車表示， TOYOTA 2020年式全新RAV4於10月8日正式上市。今年3月第五代全新大改款上市後，導入全新霸氣外觀、TNGA新世代造車工藝、並搭載豐富又便利的科技及安全配備，造成消費者熱烈迴響，更於7月達到單月銷售突破3,000台的熱銷盛況，稱霸台灣SUV銷售冠軍之地位。

本次，全新TOYOTA RAV4強勢進化，導入「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，標配「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」、「LTA車道循跡輔助系統」、「PCS預警式防護系統」及「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」，傾盡全力守護消費者的駕馭及乘坐安全。

此外更受市場矚目的是，RAV4原本受限於原廠油電車配額有限，雖然油電車的訂單比重高達七成，但原廠配額只給了二成多，影響到實際銷售。

此次和泰車獲得原廠更多的配額，單月油電車配額增至2,000台，約較原本的配額多了1,000台，除了使得原本排很長的隊才能買到油電車的車主可以縮短排隊的時間，更可望讓和泰車單月銷售就多了1,000台。