國泰大樹計畫16年送愛10萬學子 今年500萬助五縣弱勢童

2019-10-08 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



受限於城鄉發展不均，偏鄉地區教育資源取得不易，為幫助東台灣學童在多元領域適性發展，國泰世華銀行基金會「大樹計畫」連續16年提撥助學金，力助台東縣學童在義務教育階段無後顧之憂；基金會亦投入布農部落「樹葡萄產業計劃」，幫助部落自給自足累積教育基金，供部落兒童 、青少年學習英文，開啟看見世界的第一步。

在全國特教繪畫比賽上，來自關山國小今年小六的小米（化名）拿下第二名 ，他曾一度因家暴被社會局安置，每學期的學費和營養午餐費都是沉重負擔 ；直到在校方協助申請「大樹計畫」捐助，才不再需要為午餐費煩惱。

像小米一樣的孩童全台至少超過12萬人，為讓無力繳交學雜費、代辦費的弱勢學童享有平等受教權益，國泰世華銀行基金會2003年起推行「 大樹計畫 」，每學年分別於上下學期辦理助學金捐贈，並自2008年起於全台各地舉辦「大樹計畫」公益講座，邀請專家學者與聽眾面對面，暢談情緒教養、親子陪伴等議題。

今年台東縣的「大樹計畫」系列公益講座吸引逾百名在地民眾報名，國泰世華銀行基金會董事長李明賢親自出席，並送上大禮，將於108學年第一學期「大樹計畫」中提撥新台幣500萬元，提供包含台東、苗栗、雲林、嘉義及宜蘭等五縣市助學金，下學期也將持續捐贈助學金，助學童安心學習。

16年的時間，足夠讓一位孩子讀到高中二年級，「大樹計畫」目前累積捐款金額逾1億6千零7萬元，幫助超過10萬4,000位學童，已成為台灣社會重要公益力量。