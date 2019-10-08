長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／美國查爾斯頓報導



長榮航空第四架波音787-10新機於美東時間7日上午交機，在前一日交機晚宴後，長榮總經理孫嘉明向媒體透露，明年2月除了確定增加義大利米蘭航點，亦有在規畫明年下半年增飛菲律賓克拉克、9月高雄直飛東京。明年還計畫增班至西雅圖和芝加哥，達拉斯、波士頓和華盛頓則會評估拓點。

孫嘉明說，台北直飛米蘭將於明年2月18日開航，每周四班。此外，考量到轉機需求，有在規畫明年下班年增飛菲律賓克拉克。至於歐美同樣希望拓點，不過須先取得航權，考慮在達拉斯跟波士頓、華盛頓拓點。

增班部分，孫嘉明說，西雅圖跟芝加哥預計明年增班。考慮到西雅圖西雅圖商業活動發展多，新創產業都聚即與此，從亞洲飛過去又更近，不排除從一天一班增加到一天兩班，芝加哥則是每周從五班增加到七班。

另外，孫嘉明說，河內、金邊、清邁、峴港預計會放大機型，河內還會加密航班；紐澳考慮變成每天一班；明年也將計畫9月份開始高雄直飛東京。

至於去年推出、好評不斷，由知名本土設計師吳季剛設計的睡衣，孫嘉明說計畫明年推出第二代，同樣由吳操刀，增加口袋設計，領子會做微幅調整。

另外，孫嘉明表示，由於RIMOWA廠商不再與航空公司合作，時尚度爆表的RIMOWA寶石紅硬殼過夜包則將走入歷史，庫存僅到11月中，轉與知名品牌Ferragamo合作，而該牌即是長榮軟殼過夜包設計廠商。

同時，孫嘉明說，貴賓室也會從現有空間做座位的調整，讓旅客更舒服。

對於外界好奇7月空服員罷工結束後，離職率提高和缺員的狀況。孫嘉明說，離職率仍正常，沒有特別高，且因為近幾年離職率比預期低，過去兩年才沒有招空服員。今年招考是因為大量引進787，才需要增加本籍、外籍空服員，預計招兩到三百位。地勤轉空勤的男空服員受訓中，12月中會上線。至於缺員狀況，他澄清只是偶爾會沒有滿派，不是缺員，皆符合規定。

面對反送中情況，孫嘉明直言香港航線最近很慘，上個月開始減班或併班，偶爾取消，不過去程還有八成，回來則縮減成三到四成。澳門航線還算正常，會努力經營讓影響縮到最小。另外，取消大陸來台自由簽證亦有對長榮造成影響，所以要加強其他航點銷售。