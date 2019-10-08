長榮航空第4架波音787-10交機

2019-10-08 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／查爾斯頓報導



長榮航空第4架波音787-10新機，國籍編號B-17805，於美東時間7日 (台北時間7日)在波音南卡羅萊納工廠舉行交機典禮，長榮航空總經理孫嘉明親自率團前往接機，並與波音亞太區民用航空市場銷售副總裁克莉絲提・芮斯及美國奇異航空 GEnx 總經理默漢卓・奈爾共同主持剪綵儀式。

隨著新機加入，全面拉升長榮航空全球競爭力，新機加入下 787的服務網將延伸到澳洲的布里斯本，明年第一季加拿大溫哥華航線也採用787飛航，明年2月開航台北-米蘭航線；新機加入將拉高載客率、降低機隊油耗、航線規畫更多元，明年營運成績相當可期。

隨著787機型陸續加入，長榮航空新客機目前已經投入東京、大阪、香港、維也納等航線，隨著這架新機交付，自10月分起787的服務網將會延伸布里斯本、溫哥華；此外，搭配歐洲直飛航線，台北-巴黎、台北-維也納，明年2月即將開航的台北-米蘭航線，長榮航空有信心逐步增加歐洲來台轉機的客源，發揮台灣轉運樞紐的價值。

孫嘉明指出，航空業的發展新趨勢，節油效益與客艙舒適是客機競爭力的關鍵要素。波音787夢幻客機是目前最先進的中長程廣體客機，具有優越的性能，並配備多項先進的航太科技，可顯著提升旅客的飛航體驗，新機加入有助於長榮航空航網擴展計畫。

波音787客機大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，使用比例超過總重量的50%，採用LED照明取代螢光燈管，約可減少一半的耗電量，加上配置奇異公司最新型的GEnx引擎，相較於前一代廣體客機，可減少20%的燃油消耗與溫室氣體排放，節能效率有助於提升長榮航空的營運績效。