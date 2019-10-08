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長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02聯合報 記者曹悅華／美國查爾斯頓報導

長榮又有全新波音夢幻客機。長榮第四架波音787-10新機於美東時間7日上午9時（台北時間7日晚間9時）在美國南卡羅萊納洲波音工廠舉行交機典禮，新機預計8日下午返抵國門。長榮總經理孫嘉明說，787是目前最先進中長程廣體客機，這個月服務網延伸到澳洲布里斯本，加拿大溫哥華也將於明年第一季開始使用。

此新機國籍編號為B-17805，孫嘉明親自率團前往接機，並與波音亞太區民用航空市場銷售副總裁克莉絲提・芮斯及美國奇異航空 GEnx總經理默漢卓・奈爾共同主持剪綵儀式。新機在當日完成必要的整備工作之後，隨即以直航方式執行飛渡作業，飛航時間約17小時。

長榮航空787機隊規畫引進24架，四架787-9已全數交機完畢。在長榮航成立30周年的同時，開始導入夢幻客機系列最新一代787-10，今年已交機四架，剩餘16架預計2022年交付完成。長榮目前客機機隊架數含此次新機共79架，2022年將會增加為93架。

孫嘉明說，展望航空業發展趨勢，節油效益與客艙舒適是客機競爭力的關鍵要素。波音787夢幻客機是目前最先進的中長程廣體客機，具有優越的性能，並配備多項先進的航太科技，可顯著提升旅客的飛航體驗，為長榮航空的營運需求及航網擴展計畫，提供絕佳的解決方案。

波音表示，很高興波音世界級的夢幻客機能夠達到長榮五星級航空的標準，相信波音787搭配長榮航空現有的波音777主力機隊，能夠有效優化全球飛航網路。

長榮航空說，787客機目前已經投入東京、大阪、香港、維也納等航線，隨著該新機交付，10月分起，服務網將會延伸到澳洲的布里斯本，預計明年第一季，加拿大的溫哥華航線也將開始使用787飛航。

長榮說，波音787-10相較波音787-9，客機增加八座皇璽桂冠艙及30個經濟艙座位，可乘載342位旅客。長度方面也從先前62.8公尺增長為68.3公尺。

在貨運方面，長榮說787-10機腹載貨運能高於787-9。以夢幻客機目前執飛的台北-日本航線為例，787-10在客滿的情形下，可較787-9多載運約一到兩公噸的鰻魚、龍蝦、水蜜桃等高檔食材或半導體等高科技電子產品。在旅遊淡季時，較大的機腹貨艙也可增加航空貨物的運能。

至於波音787客機整體特色，長榮表示其大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，比例超過總重量的一半，大幅降低機身重量，不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本。此外，採用LED照明取代螢光燈管，約可減少一半的耗電量，加上配置奇異公司最新型的GEnx引擎，相較於前一代廣體客機，可減少20％燃油消耗與溫室氣體排放，擁有高效節能效率與航程能力有助於提升營運績效。

在機艙舒適度方面，長榮說，導入最新型空氣過濾系統，可提高機艙內的空氣清淨度。大量運用複合材質，使機身具有更高的氣密性，相較傳統客機，客艙濕度提高三到四倍，亦可將艙壓由8000英呎降低至6000英呎，有助於提高旅客血液含氧量，減輕暈機等不適。新設計發動機整流罩亦可大幅降低噪音。

此外，長榮說，該機種還有更大的窗戶，為業界最大面積，增加乘客採光及視野，透過按鈕及業經體調校窗戶顏色，減少窗外射入的眩光，取代了傳統手拉式遮陽板。同時，頭頂置物箱深度也加深，標準登機箱可直立放置，存放空間更寬廣。

長榮航空導入787夢幻客機的同時，也推出全新的客艙服務，邀請BMW集團旗下Designworks團隊設計全新皇璽桂冠艙，經濟艙座椅則由波音長期配合的Teague團隊設計，再委請德國著名的賽車座椅廠商RECARO精心打造，讓旅客享有更優質的飛航體驗，並展現長榮航空致力於五星級飛航服務的品牌形象。

長榮總經理孫嘉明。記者曹悅華／攝影
長榮總經理孫嘉明。記者曹悅華／攝影
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長榮第四架波音787-10新機，於美東時間7日上午9時（台北時間7日晚間9時）在...
長榮第四架波音787-10新機，於美東時間7日上午9時（台北時間7日晚間9時）在美國南卡羅萊納洲波音工廠舉行交機典禮。記者曹悅華／攝影
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長榮第四架波音787-10。圖／長榮航空提供
長榮第四架波音787-10。圖／長榮航空提供
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長榮第四架波音787-10新機，於美東時間7日上午9時（台北時間7日晚間9時）在...
長榮第四架波音787-10新機，於美東時間7日上午9時（台北時間7日晚間9時）在美國南卡羅萊納洲波音工廠舉行交機典禮。記者曹悅華／攝影
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長榮第四架波音787-10。圖／長榮航空提供
長榮第四架波音787-10。圖／長榮航空提供
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長榮航空波音
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