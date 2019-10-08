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搶灘戰2D變3D…共軍075兩棲突擊艦下水 國軍得有新思維

凱基慈善基金會英語計畫 助偏鄉學童看見世界

2019-10-08 07:57經濟日報 記者王皓正／台北報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫，長期協助偏鄉以及資源不利地區的學童營養補充及課輔學習，五年來為臺東縣、嘉義縣、屏東縣等40多所學校弱勢學童提供營養早餐，以及課後輔導、多元學習等補助，讓偏鄉以及「不山不市」資源不利地區學童上課前能夠有早餐飽足，下課後有課業輔導與陪伴；凱基慈善基金會今年更專注於偏鄉英語補助，讓學童從偏鄉看天下。

偏遠國小普遍存在單親、隔代教養等情況，部分學童即使想有課後輔導或學習才藝，也因地處偏遠而無才藝、安親班可上，更遑論連老師都找不到的英語學習。進入地球村時代，凱基慈善基金會今年起聚焦偏鄉學童的英語學習，讓偏鄉學校能夠聘請校外師資，甚至外籍教師來為孩子上英文課，讓孩子能有機會透過英語學習，接觸台灣以外的世界，為偏鄉孩子創造機會。

屏東偏鄉長榮百合國小校長表示，經濟弱勢孩子沒錢補習，家裡也沒有適合唸書的環境，回到家就等於中斷學習，期望藉由凱基慈善基金會英語補助，彌平資源不利落差。凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，我們不知道孩子將來會走到哪裡去，但有機會學習英文，有了國際通用語文的基礎，孩子手中就有了一項武器，未來能為自己披荊斬棘，創造可能。

以嘉義縣為例，近半數國小學生人數不到50人，地處偏遠加上交通不便，學童根本難有學英文的機會；凱基慈善基金會補助的英語追風計畫，就以偏鄉學校共聘教師，聯合上課的方式，讓偏鄉學童巡迴外校上英文課；這樣走動式英語共伴互學，透過生活、學習、旅遊、體驗中融入英語，學習環境及上課方式都十分新鮮活潑，學童們上起課來也都興味盎然，學習自然有效率。

凱基慈善基金會108年度至今共計補助臺東縣、嘉義縣15所學校弱勢學童營養早餐，以及嘉義縣、屏東縣等共計16所學校英語學習計畫，讓身處偏鄉以及資源不利地區的學童也能有均衡的營養，課後學英文，開展視野之窗；不但減輕弱勢家庭的負擔，亦能讓學生具備國際溝通基本能力，即使在偏鄉，也能從小打好基礎，未來有機會開創不一樣的未來。

偏鄉學校凱基證
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