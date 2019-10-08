親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

搶灘戰2D變3D…共軍075兩棲突擊艦下水 國軍得有新思維

提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23經濟日報 記者黃淑惠／查爾斯頓報導

長榮航空（2618）隨著787新機陸續加入全球競爭力大幅提升，明年北美航線的營收將首度突破四成。長榮航空總經理孫嘉明表示，持續擴大北美市場布局，北美市場占營收比重將由今年39%增加到41%，北美線的營收首度突破四成，有望達42%。

長榮航空早就是國內航空業者北美航班最綿密的業者，目前每周平均航班約85班，隨著新機交機，長榮航空全面擴大北美航線的布局，芝加哥考量改為每周7班、西雅圖已經到每周10班，考量增加3班到13班；正在積極評估華盛頓、波士頓及達拉斯等航線。

長榮航空規劃引進24架787夢幻客機，自去年十月起，已經陸續交付4架787-9客機，在今年成立30周年的同時，開始導入夢幻客機系列最新一代，也是最大型的787-10客機，今年交付4架，其餘16架預計至2022年交付完畢。

明年度考量要換787來增班，東南亞許多航線陸續放大機型，包括金邊、清邁，明年打算要增加菲律賓克拉克新航點；明年9月高雄會開始引進大型的廣體客機，以高雄-東京線為主。

另外，在東北亞的航線布局，長榮航空今年度已經加開名古屋、青森，考量東協市場商機；目前台北-胡志明航線每天飛航3班，部分航班與立榮航空共掛班號；台北-河內航線每天1班，並預定自10月7日起增為每天2班；12月21日台北-峴港改為定期航線每天1班，屆時每周台北飛航越南航班將達42班。

長榮航空航線
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

長榮明年出吳季剛二代睡衣 下半年菲律賓拓點克拉克

2019-10-08 08:07

長榮全新夢幻客機波音787今下午抵台 明年起飛溫哥華

2019-10-08 08:02

小七出新招 可預購Gogoro

2019-10-08 01:00

全家台鐵店 搶雙十商機

2019-10-08 01:00

UberEats拓版圖 攻生鮮配送

2019-10-08 01:00

店到宅業務熱 躍新戰場

2019-10-08 00:59

工研院攜成大 培育生技人才

2019-10-08 00:59

低價鋼材銷台 衝擊鋼市

2019-10-08 00:58

鋼價下殺...短期難改善

2019-10-08 00:58

徐旭東、王文淵兩大咖好交情 互誇產品

2019-10-08 00:49

紡織產業上瘦下肥 儒鴻、聚陽樂觀

2019-10-08 00:49

豐興鋼價開平盤 終結連四跌

2019-10-07 23:36

聲寶結盟日商 跨足餐飲市場

2019-10-07 23:33

策略經營／黃明顯 從客戶樂趣找商機

2019-10-07 22:58

行銷望遠鏡／開拓市場 跟著顧客走

2019-10-07 22:58

管理講堂／知人得情 掌控全局

2019-10-07 22:58

商業興觀點／韓流行銷 內容為王

2019-10-07 22:58

新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33

鏈結國際加值台灣 台灣松下獲十大傑出貢獻外商獎

2019-10-07 21:06

美麗華餐飲大改裝吸客 周年慶力拚業界最高回饋20.2%

2019-10-07 19:47

法藍瓷百件瓷品集結成冊 前進法蘭克福書展

2019-10-07 19:32

ibon也能預購電動機車 小七攜手Gogoro推新色芝麻灰

2019-10-07 19:27

台中日月千禧藝術亮點 「色動形山」畫展登場

2019-10-07 18:38

首部「搭高鐵．遊台灣」花車 將於國慶大會登場

2019-10-07 17:48

看準新世代消費趨勢 eMOVING投入網購市場

2019-10-07 17:24

10月11日起至13日 北市商圈嘉年華即將夢幻開幕

2019-10-07 14:54

統一超 開放Gogoro 3 Plus預購

2019-10-07 14:39

年末趕工 亞泥營運堆柴火

2019-10-07 14:39

從飯店業門外漢變內行人 盛治仁用熱情磨出專業

2019-10-07 14:21

重陽節 台中潮港城邀請長輩吃飯皇帝大

2019-10-07 13:05

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

99購物節等節慶加持 創業家9月營收創高

2019-10-07 10:01

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

王文淵看明年景氣「恐怕還有更壞」

2019-10-08 00:38

聲寶攜手日本GANKO集團 首間莞固和食開幕

2019-10-07 18:50

聲寶跨餐飲領域與Ganko成立莞固和食 目標三年開十家店

2019-10-07 18:44

Gogoro與7-ELEVEN攜手 共創《巷口經濟》新服務

2019-10-07 14:48

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10
看更多

熱門文章

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

調查：勞工估要準備2456萬元 退休生活才無虞

2019-10-07 21:46

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

數位帳戶大開放 18歲以下未成年將能線上開戶

2019-10-07 19:54

大聯大、文曄 丟了德儀代理權

2019-10-07 23:37

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

王文淵憂心 明年景氣更壞

2019-10-08 00:52

丟了德儀 通路商 大聯大、文曄有點慌

2019-10-07 14:41

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款 44,980元起

2019-10-07 11:45

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

財政部：今年出口負成長已成定局

2019-10-07 16:41

SDP發聲明：台灣廠商84億元貨款將完全依照合約履行付款

2019-10-07 18:37

玉山金前三季獲利 創歷年同期新高

2019-10-07 17:13

德儀全球代理權大調整 未來營運策略效益仍待觀察

2019-10-07 13:44

VR不再受寵? HTC將專攻5G手機

2019-10-07 14:39

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

殖利率6.4% 元大高股息ETF爆買盤

2019-10-07 14:41

這些勞保給付 入帳拿不走

2019-10-07 14:21

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

銀行、壽險獲利增！「中信金」9月稅後盈餘26.19億

2019-10-07 19:53

HTC卡位5G 要先擠下陸韓大廠

2019-10-07 14:39

2025年太陽能設置容量20GW 張景森：會如期完成

2019-10-07 14:30

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

PCB產業10月高峰論壇 臻鼎、燿華、欣興齊聚一堂

2019-10-07 15:23

蘋果光照暖 台積電第4季營收再戰新高

2019-10-07 14:39

宏達電XR 五年內超越手機

2019-10-07 23:35

台積電強效版7奈米量產 6奈米明年第1季試產

2019-10-07 20:16

談景氣 王文淵：還有看到更壞的

2019-10-07 14:39

9月我國出口281億美元、年減4.6% 不如預期

2019-10-07 16:23

2019諾貝爾生醫獎 三學者發現細胞調節血氧機制

2019-10-07 18:28

沈榮津專訪（一）／經長：打造高階製造中心

2019-10-08 01:10

研調：2020年中國大尺寸面板投入面積登全球最大

2019-10-07 14:34

台積電利多不斷 7奈米強效版製程放量

2019-10-08 00:52

超視堺：對台供應商全照當初採購合約條件履行付款作業

2019-10-07 18:45

環球晶9月營收創3個月高 中美晶同步攀升

2019-10-07 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top