提升全球競爭力 長榮航空擴大北美航線布局

2019-10-08 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／查爾斯頓報導



長榮航空（2618）隨著787新機陸續加入全球競爭力大幅提升，明年北美航線的營收將首度突破四成。長榮航空總經理孫嘉明表示，持續擴大北美市場布局，北美市場占營收比重將由今年39%增加到41%，北美線的營收首度突破四成，有望達42%。

長榮航空早就是國內航空業者北美航班最綿密的業者，目前每周平均航班約85班，隨著新機交機，長榮航空全面擴大北美航線的布局，芝加哥考量改為每周7班、西雅圖已經到每周10班，考量增加3班到13班；正在積極評估華盛頓、波士頓及達拉斯等航線。

長榮航空規劃引進24架787夢幻客機，自去年十月起，已經陸續交付4架787-9客機，在今年成立30周年的同時，開始導入夢幻客機系列最新一代，也是最大型的787-10客機，今年交付4架，其餘16架預計至2022年交付完畢。

明年度考量要換787來增班，東南亞許多航線陸續放大機型，包括金邊、清邁，明年打算要增加菲律賓克拉克新航點；明年9月高雄會開始引進大型的廣體客機，以高雄-東京線為主。

另外，在東北亞的航線布局，長榮航空今年度已經加開名古屋、青森，考量東協市場商機；目前台北-胡志明航線每天飛航3班，部分航班與立榮航空共掛班號；台北-河內航線每天1班，並預定自10月7日起增為每天2班；12月21日台北-峴港改為定期航線每天1班，屆時每周台北飛航越南航班將達42班。