國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包

2019-10-08 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／查爾斯頓報導



國際知名品牌Ferragamo為長榮航空獨家設計Ferragamo硬殼過夜包！長榮航空皇璽桂冠艙服務走精緻路線，受到Ferragamo肯定，最快11月在上機跟旅客見面；另外，名設計師吳季剛也將於明年推出第二代過夜航班睡衣，更用心提供貼心服務，全面搶攻商務客市場商機。

長榮航空總經理孫嘉明分享，如何把服務做到溫馨精緻，一直是長榮航空一直以來的服務精神，從飛機座椅、機艙內的設計、燈光、餐飲、備品都是長榮航長期不斷了解旅客需求進行改變；長榮航空多年前提出的RIMOWA過夜包，因為樣子就像小型版RIMOWA行李箱，掀起許多人珍藏，曾經有拍賣市場喊價2,000元。

長榮航空在開始跟Ferragamo合作機上過夜包後，再度受到Ferragamo青睞，獨家為長榮航空設計硬殼過夜包，還沒有推出已經讓Ferragamo品牌迷相當期待。

原本長榮航空長程線台灣出發提供高人氣RIMOWA過夜包，回程則改為Ferragamo的軟包，隨著長榮航空跟RIMOWA合作告一段落；長榮航空也獲得Ferragamo支持協助開發硬殼過夜包，雖然Ferragamo也跟過其他的航空公司合作過夜包，但這是第一次為航空業者開發硬殼過夜包，還沒有推出已經話題十足。