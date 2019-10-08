國際知名品牌Ferragamo 為長榮航空獨家設計硬殼過夜包
國際知名品牌Ferragamo為長榮航空獨家設計Ferragamo硬殼過夜包！長榮航空皇璽桂冠艙服務走精緻路線，受到Ferragamo肯定，最快11月在上機跟旅客見面；另外，名設計師吳季剛也將於明年推出第二代過夜航班睡衣，更用心提供貼心服務，全面搶攻商務客市場商機。
長榮航空總經理孫嘉明分享，如何把服務做到溫馨精緻，一直是長榮航空一直以來的服務精神，從飛機座椅、機艙內的設計、燈光、餐飲、備品都是長榮航長期不斷了解旅客需求進行改變；長榮航空多年前提出的RIMOWA過夜包，因為樣子就像小型版RIMOWA行李箱，掀起許多人珍藏，曾經有拍賣市場喊價2,000元。
長榮航空在開始跟Ferragamo合作機上過夜包後，再度受到Ferragamo青睞，獨家為長榮航空設計硬殼過夜包，還沒有推出已經讓Ferragamo品牌迷相當期待。
原本長榮航空長程線台灣出發提供高人氣RIMOWA過夜包，回程則改為Ferragamo的軟包，隨著長榮航空跟RIMOWA合作告一段落；長榮航空也獲得Ferragamo支持協助開發硬殼過夜包，雖然Ferragamo也跟過其他的航空公司合作過夜包，但這是第一次為航空業者開發硬殼過夜包，還沒有推出已經話題十足。
另外，過夜睡衣也是長榮航空特色之一，長榮航空為了讓旅客在長途旅行時可以充分休息，設計大師吳季剛再度操刀，為消費者設計第二代舒適又時尚的新款睡衣，再加上Ferragamo獨家為長榮航空獨家開發的硬殼過夜包，時尚又實用，讓長程飛行增加一種樂趣。
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