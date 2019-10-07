新光三越信義新天地17日周慶登場 滿千送百四館累計

2019-10-07 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



新光三越信義新天地10月17日周年慶將登場，一年一度的滿千送百四館共同累計，為全年最優惠。今年推「五王」策略，「保養品囤貨王」有130個化妝品專櫃、近500萬組美妝保養；七大款必收「彩妝斷貨王」；愈怪愈醜愈潮商品的「必購王」，如略帶呆板厚重老爹鞋；3C「話題王」；冬裝「夯品王」，今年業績估要衝56億元，年增1%。

新光三越信義新天地周年慶首14日，全館滿5,000送500、化妝品滿2,000送200，四館可跨館累計；今年更祭出「五冠王」，包括「保養囤貨王」集結台北信義新天地130個化妝品專櫃推出近500萬組美妝保養品，首度推出買2送2超狂明星組、超高CP值買1送10超驚人包套組合。

「彩妝斷貨王」金鐘獎最佳女主角賈靜雯唇膏詢問度破錶的DIOR超惹火絲絨唇露#749、Giorgio Armani全新奢華訂製絲絨唇膏15大新色、郭雪芙「惟惟唇」嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏#N520等七大必收斷貨王唇，今年周年慶預計將可賣超過5萬支。

此外，醜美網美當道刷爆IG「必購王」，像是老爹厚底鞋、時尚指標方型包、潮流百搭腰包橫掃社群版面，都將是周年慶熱銷的穿搭單品；機皇車海「話題王」，則有全台獨賣SAMSUNG 8K 98吋電視、智能操控懶人家電、環境監控必備清淨家電、兒童必「推」4大新款推車初登場。