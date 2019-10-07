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美麗華餐飲大改裝吸客 周年慶力拚業界最高回饋20.2%

2019-10-07 19:47經濟日報 記者何秀玲／台北報導

美麗華將於10月9日至11月3日舉辦周年慶，力拚最高回饋20.2%；除了全館滿5000送500、化妝品滿3000送300，首五日聯名卡友最高單筆滿5000送700，全館滿8800再加碼送電影票，首五日單筆消費滿15000贈與恐龍共舞小巨蛋恐龍展門票乙張，贈品累贈多重送，不同業種更有多種加碼贈。

以小資女的角度為消費者規畫的回饋，以化妝品來說，卡友首五日單筆消費滿萬元，最高可獲得1400元的商品券，同時全館滿8800以及化妝品首五日滿9900加贈的電影票共兩張。

兒童館部分，周年慶期間於4樓童裝區消費滿8800加碼贈送限量電影票。服飾配件、家用家電業者也配合百貨企劃主題「5折以下」、「1500元激省」、「1+1超值購」推出超優惠商品組合，可用1280元買到價值6000元MONTAGUT化纖纖維被、990元買到New Balance復古休閒鞋。

美麗華表示，周年慶為百貨業的戰場，位於大直商圈的地標美麗華百貨看見地域性的消費趨勢，利用自身優勢，臨近電影院及台北捷運劍南路站，有別於百貨一級戰區的信義區，美麗華融合消費、美食、電影、親子娛樂四大主軸，主攻商圈主顧客，希望能吸引廣及大台北地區的消費者及年輕族群。

為迎接15週年，美麗華於今年6月將5樓餐飲樓層全面改裝，引進全新餐飲品牌共6家主題餐廳，しゃぶしゃぶ温野菜、時時香、鳥丈爐端燒、石壁家、唐點小聚、Meat Love，樓面也設置沙發椅，讓久候美食的民眾能有位置等候。

B1美食區延續近年的改裝換新後，也陸續引進了杏桃鬆餅屋、朱記、品三杯、古典玫瑰園4家新櫃，更改裝翻新9家櫃位；美麗華也計畫，明年預計將本館的北側改為「餐飲大樓」概念。

此外，美麗華也表示，今年前九個月業績成長3%，周年慶預估也將能成長3%，看好下半年將有強片「冰雪奇緣二」，可望為影城和商場帶來人潮。

美麗華餐飲大改裝吸客，周年慶力拚業界最高回饋20.2%。美麗華／提供
美麗華餐飲大改裝吸客，周年慶力拚業界最高回饋20.2%。美麗華／提供
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美麗華B1美食區延續近年改裝換新後，引進杏桃鬆餅屋。美麗華／提供
美麗華B1美食區延續近年改裝換新後，引進杏桃鬆餅屋。美麗華／提供
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電影周年慶餐飲
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