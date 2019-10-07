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基亞與日本MEDINET合作 布局台灣細胞治療市場

2019-10-07 19:37經濟日報 記者陳書璿／台北報導

基亞 (3176) 今(7)日與日本上市公司MEDINET Co., Ltd. 簽訂專屬授權合約，取得MEDINET的免疫細胞Gamma Delta T細胞 (簡稱GDT細胞) 在台灣的獨家授權，未來將依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(以下簡稱特管辦法) 與醫療院所合作，將GDT細胞運用在免疫細胞治療的領域。

基亞表示，MEDINET 開發的GDT細胞，自2007起已在日本提供約50家醫療機構應用，因此在胃癌或骨轉移病人上皆有明確的數據佐證。此外，該技術也已經授權蘇格蘭生技公司推展肺癌等癌別的臨床二/三期試驗。未來基亞將依據特管辦法提出細胞治療技術計畫並於基亞的CPU (細胞製備場所) 生產GDT細胞供病患使用。

基亞認為，特管辦法雖開放NK, CIK, DC, GDT細胞等種類的免疫細胞，用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人的自體免疫細胞治療；但截至目前為止，僅核准CIK及DC，NK及GDT細胞的需求仍未獲滿足。而基亞自行開發的自然殺手細胞 (NK cell) 已與義大癌治、永長欣、花慈、醫者診所、彰基、柳營奇美及洛桑合作申請特管辦法；本次引進GDT細胞，除了可以充實基亞在免疫細胞治療的產品項目，也可為國內癌症病患提供成熟、新的治療選擇。

MEDINET為日本第一家提供醫療機構全方位服務的生技公司，2003年於東京證券交易所上市 (TSE Mothers # 2370)，不僅提供日本約50家醫療機構免疫細胞生產製造服務，更可提供全種類的免疫細胞，給再生醫療等生技公司因臨床試驗所需提供客製化的委託製造服務，其業務範圍幾已串聯細胞治療產業鏈中各部分。

生技
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