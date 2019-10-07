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法藍瓷百件瓷品集結成冊 前進法蘭克福書展

2019-10-07 19:32經濟日報 記者何秀玲／報導

今年是台灣瓷器品牌法藍瓷創立18年，法藍瓷將歷年最具代表的百件瓷品集結成冊《法藍瓷．經典一百》，7日舉行新書發表會，法藍瓷總裁陳立恆表示，這本書作為當代瓷藝的紀錄，21世紀要將瓷器的榮光繼續傳承下去。

陳立恆表示，「一部陶瓷史，就是半壁中華文化的江山。」法藍瓷自2001年創立以來，致力以天人合一的普世價值延續東方瓷藝，更以中西合璧的當代瓷品掀起了一股瓷器新浪潮，今年推出《法藍瓷．經典一百》，將歷年最具代表的百件瓷品集結成冊，這不僅是一份法藍瓷的成年禮，讓藝術愛好者心有所嚮，更是一部新瓷器時代紀錄。

今年10月16日此限量新書亦將登上世界最具規模的國際圖書博覽會—德國法蘭克福書展。《法藍瓷．經典一百》一書探討瓷器文明演進，與法藍瓷品牌崛起的歷史意義，全書選品透過市場與收藏家反饋、海內外藝術家及專業人士評比嚴選而出。

本書所囊之百件作品，同時具「高度文創性」、「典藏性」、「藝術性」之無形價值；作為一件藝術品，是藏家愛不釋手的文化資產；作為高端精品，法藍瓷18年累積的品牌信譽與工藝技術，已在全球市場與百年瓷藝品牌並駕齊驅；作為餽贈之禮，亦能體現送禮的風尚品味，賦予禮俗更具文化性的高度。

本書展現陶瓷藝術的「大器無形、大仁即美」，以「瓷氳」、「瓷韻」、「瓷耘」三大脈絡訴說法藍瓷多年來「以瓷載道」的歷程。作品題材起於山水，接續花草翎毛、昆蟲游魚、人類走獸，和優雅大器的傢俱等。

《法藍瓷．經典一百》特別收錄一件3D陶瓷列印微雕作品，象徵工藝結合高科技的關鍵突破；本書也首度揭露法藍瓷作品的百道工序，透過文字、攝影紀錄躍然呈現讀者眼前，除了勾勒當代瓷藝的時代氛圍，亦希望為後世留下21世紀瓷器發展的歷史見證。

《法藍瓷．經典一百》新書發表音樂會貴賓合影，法藍瓷總裁陳立恆（前排站立者左五）等...
《法藍瓷．經典一百》新書發表音樂會貴賓合影，法藍瓷總裁陳立恆（前排站立者左五）等人出席。法藍瓷／提供
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