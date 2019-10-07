ibon也能預購電動機車 小七攜手Gogoro推新色芝麻灰

2019-10-07 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／報導



小七再出新招，ibon也能預購電動機車。7-ELEVEN今（7）日宣布攜手台灣電動機車品牌Gogoro，推出預購Gogoro 3 Plus 獨家新色芝麻灰，將於全台5,500間門市ibon同步

開賣，首創超商通路「電動機車預購」、「獨家新色」、「獨家贈品」等三大特色，消費者只要至ibon機台預付500元訂金下訂後，即可完成預購。

7-ELEVEN觀察到，電動機車在市場上愈來愈受到消費者青睞，Gogoro總掛牌數今年更正式達20萬輛，Gogoro獨特車款造型亦是許多年輕人最愛，與超商主要目標客群20至39歲消費者不謀而合。因此7-ELEVEN自10月7日起至10月24日止與Gogoro跨界合作預購 Gogoro 3 Plus 獨家新色「芝麻灰」，門市僅需引導消費者至ibon下訂。

消費者透過三步驟完成購買：一、至門市取得車款資訊、至ibon操作預購、櫃台繳費。二、前往Gogoro門支付尾款，三、領牌交車。

7-ELEVEN指出，今年8月與Ford首度跨界合作，首創國內通路預約服務模式，透過門市預約掌握隱藏接單機會，不到一個月已賣出超過百輛汽車，為超商服務駛向新商機。