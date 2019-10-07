雙十花車遊行 熊讚化身捷運列車長

2019-10-07 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



雙十國慶花車遊行來囉。今年台北市主題花車將北投、大稻埕兩大經典小鎮景物原貌重現，並打造高聳的台北101及時尚的台北流行音樂中心。3D熊讚公仔化身捷運列車長，帶領民眾穿梭你所未見的台北新風貌，遊行後與花車合照更有機會拿到獨家紀念磁鐵。

北市觀傳局副局長李麗珠表示，今年的花車設計特別厲害，為了展現台北設計實力及特色風貌，台北主題花車上有嶄新的台北流行音樂中心、經典的北投與大稻埕和來回奔馳的台北雙層觀光巴士，3D熊讚公仔搭乘捷運穿梭其間並享受著怡人的北投溫泉；更有意思的是台北都會意象中還呈現了全台唯一能直飲的「台北好水直飲裝置」，特別的裝置藝術絕對是吸睛焦點。在中正紀念堂的國慶嘉年華活動現場，更特別請北水處裝設了直飲機，讓民眾可以直接體驗「台北好水」。

今年台北市國慶花車，由3D熊讚公仔親切招呼大家搭上捷運，遊遍台北特色地景，搭配2019捷運盃街舞大賽冠軍Reformerz Crew與熊讚一起帶來帥度爆表的街舞，表現台北的熱情，絕對令人目不轉睛；國慶花車在府前遊行結束後，將自愛國西路重慶南路口起，沿著中華路、衡陽路、館前路遊行，民眾可沿著遊行路線親眼目睹熊讚風采，還有機會與熊讚近距離互動喔。

看不過癮、意猶未盡的話，遊行結束後，熊讚花車等全台共23輛花車一同於中正紀念堂展示至10月20日，「10X10玩台北－國慶花車嘉年華會」將從10日當天下午4時至9時、10月11日至20日每天上午9時到晚上9時，一連11天讓你近距離欣賞各具特色的主題花車，現場有精彩表演及有吃有玩，與熊讚花車合照還有機會得到熊讚花車紀念磁鐵，更多熊讚好禮等你來蒐集。