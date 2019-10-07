陳盛沺：土城建案委託李祖原規畫 2021年推三棟住宅

2019-10-07 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／台北報導



聲寶總裁陳盛沺表示，在土城的4,000坪建案委託李祖原建築師規劃，目標2021年推出三棟住宅，共有1萬5000坪樓地板面積，其中一棟為只租不賣的老人住宅，建構「三代同鄰」的住宅新概念。法人預估，該建案將可帶進60億元，聲寶目標每坪售價約40萬元。

聲寶今年積極處分土地資產，第2季認列處分台中潭子倉庫土地資產獲利3.62億元，每股盈餘貢獻0.9元，使得上半年EPS從去年0.73元倍增至1.62元，創近11年同期新高。法人預估，聲寶今年EPS可望2元以上。

陳盛沺說，新北市土城廠近4000坪土地規劃興建三棟大樓，將採「三代同鄰」為住宅的新觀念，獎勵三代住在附近的理念，今後他自己也會住在土城的這棟新住宅裡面。

聲寶新北市土城廠去年12月5日取得都市計畫變更核准函，預計今年底或明年初動工，目標2021年開始銷售，三棟20多層合計1.5萬坪，以一坪40萬來看，預估可帶進60億元的建案規模。

他也透定，土城廠建案要成為土城區的指標，未來不排除與新北市合作，規劃聲寶捐地的200坪建設為照護中心，跟醫療機構合作，提供多元化的住宅效益。他並透露，土城建案將找日本軟體公司合作，適合老人住宅內容的規劃。營運工程部份，也帶望找到大林組等的知名營運廠為目標。由於樓層不是那麼高，初步規劃不會採用鋼構工程。

聲寶財務長江全田指出，有關聲寶台南廠的建廠進度，預計明年第2季拿到執照並陸續運作，下半年部分產業移到林口廠，洗衣機、外銷顯示器等先移過去；第二期再規劃將投資設備金額較高的冰箱產線移過去，最終讓林口總部進入高科技園區的規劃。

聲寶台南廠土地斥資4.2億元，廠房建物投資近8億元，總計約12億元資金，資金已全數到位。