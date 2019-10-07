聲寶攜手日本GANKO集團 首間莞固和食開幕

2019-10-07 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／桃園報導



聲寶（1604）今（7）日莞固和食林口店開幕活動，由董事長陳盛沺親自主持。陳盛沺表示，過往在台灣的日本料理，較少直接引進「純日式」餐廳，日本GANKO餐飲集團在大阪關西歷史悠久，擁有上百家店面，其主打中價位、料理也很好吃，適合聲寶形象容易結合，「不希望賣非常高貴，而是一般吃得起、純的日本料理」。

聲寶為跨足餐飲領域，斥資5,000萬元成立頑味國際，第1家「莞固和食」日式餐廳開設在聲寶林口麗林段智慧宅，菜單涵蓋京懷石料理、握壽司及生魚片定食、懷石涮涮鍋等日式餐飲，測試市場水溫。

近年來，聲寶目標逐步從傳統家電業，轉型為「以顧客體驗為出發」的製造服務業，多角化經營觸角延伸至餐飲。去年5月下旬，聲寶與GANKO社長東川浩之簽訂合作意向書，台灣成為GANKO第一個海外展店市場。陳盛沺目標三年內，要開出10間店，希望以林口店做為服務開端，未來往板橋、新莊、土城等台北周邊地區擴點，也考慮進軍南部，逐步拓展市場。

陳盛沺預期，業績至少開10家店後才會顯現，「林口店一年也許可以做到3,000萬元業績」，這是服務業新的開始，看能否跟聲寶形象結合，比如現在店內用很多空氣清淨機，就是讓大家知道餐廳有好的空氣。餐廳樓上就是聲寶智慧宅，現在已經裝潢好六、七成，已經開始出租，之後就住樓上的住戶也能直接下樓用餐。

另，聲寶土城廠4,000坪地開發案，目前已請建築師李祖原設計。陳盛沺表示，土城目前規畫做「三代同鄰」住宅，設計好後要找建商或營造廠合作，三棟加起來約1萬5,000坪，屆時一坪大概落在40萬元左右，鼓勵三代同鄰。還有一塊地捐出來，有意跟新北市政府合作蓋照護中心，把住宅及照護中心整體連結，這樣對這區比較有貢獻。