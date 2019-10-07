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聲寶跨餐飲領域與Ganko成立莞固和食 目標三年開十家店

2019-10-07 18:44經濟日報 記者張義宮／台北報導

家電大廠聲寶 (1604)跨足餐飲領域，與日本關西知名連鎖餐飲集團Ganko合作，台灣成為Ganko集團第一個海外展店市場，合資成立莞固和食。聲寶總裁陳盛沺表示，未來以大台北、中南部繼續展店，目標三年開設十家店，要讓聲寶跨入服務業。

莞固和食今(7)日開幕，落腳在林口麗林段聲寶智慧宅，宣示聲寶不只賣家電，也跨足餐飲領域。陳盛沺說：「第一家莞固和食，預計年營收3000萬元，要有十家才能達到經濟規模，陸續將展店開設十家店。」

陳盛沺強調，聲寶逐漸走向服務型產業，跨足餐飲業可以跟聲寶家電結合，兩家均以中高檔商品為主，符合聲寶的產品形象，在莞固和食店內，採用所有可提供的家電，包括空調、空氣清淨機、液晶電視等，如同聲寶智慧宅內全部採用聲寶提供的家電，可讓消費者親近體驗。

他認為，第一家莞固和食餐廳落腳在林口麗林段聲寶智慧宅，主要為附近較無好的日本料理，在自己的智慧宅大樓一樓先展店，同步展現有日本文化的餐飲氣息，並非只有提供壽司、日式料理而已，也是聲寶跨入服務業的開始。

Ganko成立於1963年，創業至今56年，是日本關西知名連鎖餐飲集團，包括豆腐、清酒工廠均自行設立，嚴格把關品質；在日本近百家店舖，包括大阪、京都、奈良、東京、神奈等，年營收200億日圓，在日本有相當的規模，屬於中價位日本料理，今年則是首度踏出海外，選在跟陳盛沺有多年私交的林口。

陳盛沺表示，日本料理在台灣很受歡迎，但從關西來的比較少，有全面性料理店的更少，此次藉由跟Ganko合作布局餐飲領域，選擇林口是因為大台北知名的日本料理餐廳較少，並以該地做為基地，中央廚房也設在這裡，未來逐漸往台北周圍包括板橋、新莊、土城、桃園及中南部發展。

他指出，林口智慧聲寶宅是聲寶跨入房地產的處女作，總建坪2,000多坪，以出租營業為主，有50多戶，總投資4.5 億元，租屋投報率約4%至5%，莞固和食進駐營運，可望將吸引人潮，帶動商旅的出租率。

家電大廠聲寶 跨足餐飲領域，與日本關西知名連鎖餐飲集團Ganko合作，台灣成為G...
家電大廠聲寶 跨足餐飲領域，與日本關西知名連鎖餐飲集團Ganko合作，台灣成為Ganko集團第一個海外展店市場，合資成立莞固和食，7日舉行開幕式，由陳盛沺(中)主持。記者張義宮／攝影
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聲寶餐飲業陳盛沺
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