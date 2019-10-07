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台中日月千禧藝術亮點 「色動形山」畫展登場

2019-10-07 18:38經濟日報 記者宋健生／綜合報導

繼夏季的海洋系列畫展之後，台中日月千禧酒店第14次文化局藝術亮點活動、接續以浩瀚自然為題舉辦主題展覽「色動形山」，即日起至2020年1月1日登場。

這次主題展，特別邀請現任台中市大墩文化中心主任的藝術家陳文進，以油畫表現群山的變化萬千、四季風情，尤其搭配酒店即將開幕的禧茶茶屋，營造出高山中茶香繚繞的意境。

此外，一樓旅覓酒吧同步獻出藝術甜點「遠山茶香」，點心坊主廚徐紹桓由三角茶包萌生靈感，除了用糖打造出擁有細緻紋飾的茶包，茶包內的烏龍茶，則融入山峰造型的慕斯蛋糕，呈現出絕妙滋味與創意巧思。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，酒店致力於向各地旅客推廣台灣之美，並以此規劃一樓大廳以及館內空間的藝術展覽，陳文進的30幅畫作，讓旅人更親近奇萊、合歡、能高等台灣山岳，同時感受高山美景的震撼力及高深莫測。

而在藝術展之外，日月千禧將在10月17日開幕的禧茶茶屋，與台灣在地的茶農、陶藝家聯名推出茗茶、茶具、茶點等茶系列商品，特別是奉茶區的設置，讓各地旅人在茶藝師的帶領下一同品茶、了解泡茶的學問，對台灣茶文化有更深一層的認識。

出生台中大肚的陳文進，2014年起愛上了登山，在踏遍崇山峻嶺、征服山岳的旅程中，認識山的面貌、感知山的浩瀚，且鍛鍊個人心性，對繪畫技法也有嶄新的啟發。

他畫高山，以表現山的精神與氣質為主，視山是一生命有機體。同樣一座山，不管是冰霜、雨雪或是陰晴、暮夜，無時無刻都在變化，在不同時節、天氣、時間、角度，永遠都有看不完的面貌，永遠披上一層神秘的面紗。

陳文進用筆觸與畫刀展現出山的氣勢磅礡，以淡彩渲染增添高山的朦朧美感，明暗虛實之間呈現出山巒的層疊，多重色彩則妝點出它的容顏變化，他強調，佛家語：「秘在形山」，隱喻無上寶物就秘藏在我們自身之中而不自覺。

這次展覽主題「色動形山」，除了探討山的形、色關係，試圖描繪出山的動態生命，要讓台灣高山無盡寶藏讓大家都看見。

搭配畫展以及禧茶茶屋的開幕，一樓旅覓酒吧同步端出藝術甜點「遠山茶香」，徐紹桓精心打造的茶包造型甜點，讓山與茶完美交融，光是上桌時用珍珠糖精雕細琢的蕾絲花紋藝術茶包，已擄獲無數目光。

而茶包內藏的山形蛋糕，表層是飄散茶香的慕斯，裡層則交疊烏龍茶及蘋果內餡。慕斯融入茶葉的風味以及鮮果的清甜更加地清新爽口，且口感層次相當豐富。

禧茶茶屋設置「奉茶區」，讓各地旅人在茶藝師的帶領下一同品茶、了解泡茶的學問，對台...
禧茶茶屋設置「奉茶區」，讓各地旅人在茶藝師的帶領下一同品茶、了解泡茶的學問，對台灣茶文化有更深一層的認識。記者宋健生/攝影
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台中日月千禧酒店第14次文化局藝術亮點活動、接續以浩瀚自然為題舉辦主題展覽「色動...
台中日月千禧酒店第14次文化局藝術亮點活動、接續以浩瀚自然為題舉辦主題展覽「色動形山」，即日起至2020年1月1日登場。記者宋健生/攝影
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禧茶茶屋與台灣在地的茶農、陶藝家聯名推出茗茶、茶具、茶點等茶系列商品。記者宋健生...
禧茶茶屋與台灣在地的茶農、陶藝家聯名推出茗茶、茶具、茶點等茶系列商品。記者宋健生/攝影
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藝術甜點「遠山茶香」，點心坊主廚徐紹桓由三角茶包萌生靈感，除了用糖打造出擁有細緻...
藝術甜點「遠山茶香」，點心坊主廚徐紹桓由三角茶包萌生靈感，除了用糖打造出擁有細緻紋飾的茶包，茶包內的烏龍茶，則融入山峰造型的慕斯蛋糕，呈現出絕妙滋味與創意巧思。記者宋健生/攝影
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