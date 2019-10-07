首部「搭高鐵．遊台灣」花車 將於國慶大會登場

2019-10-07 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



慶祝中華民國108年國慶大會暨花車嘉年華，即將於10月10日在總統府前熱鬧登場，台灣高鐵公司今年首度加入國慶花車遊行的行列，更特別以「搭高鐵．遊台灣」為主題，將高鐵700Ｔ列車變身為萌版可愛造型展現花車的車頭，搭配向前延伸的軌道，象徵台灣高鐵與中華民國一起向前邁進。而首部高鐵花車今（7）日更率先在台北圓山的國軍福西營區亮相，希望帶給各界耳目一新的美好印象。

高鐵花車除有萌版的吸睛列車外，花車中央更呈現出台灣各地特色遊樂園、節慶煙火活動，以及搭配「高鐵假期」的著名景點，包括：高鐵新竹站、高美濕地、故宮南院、奇美博物館、85大樓、海生館等，透過行駛的高鐵列車串聯台灣各地的精彩美景及豐富人文風情；花車四周則以寶島台灣一年四季盛產的花卉加以點綴，繽紛多樣、色彩豔麗，展現台灣在地旅遊的萬種風情。

高鐵公司表示，在即將到來的花車遊行中，更將在花車四周安排「指差舞」，將台灣高鐵內部安全確認手勢-「指差確認」化為舞蹈元素，配合輕快的舞步，跟隨著花車遊行，象徵在積極推動國民旅遊市場，鼓勵民眾歡樂出遊，提供優質服務的同時，每一位高鐵人仍將以專注負責的態度以及最高的安全標準，為旅客守護每一段美好旅程。

台灣高鐵不僅是西部交通骨幹，更希望成為國民旅遊的領導品牌，從「一日生活圈」進一步升級到「一日旅遊圈」。近年持續推出各種深受旅客喜愛的「搭高鐵．遊台灣」旅遊產品，配合政府推動各項觀光政策，透過安全、舒適、便捷等運具特性，帶領民眾輕鬆暢遊寶島的四季美景，為台灣創造便利美好的生活。

未來台灣高鐵公司將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T精神作為發展主軸，更積極實現讓高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，期望透過國慶花車遊行，共同展現積極與活力。