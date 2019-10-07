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看準新世代消費趨勢 eMOVING投入網購市場

2019-10-07 17:24經濟日報 eMOVING投入網購市場

看準新世代消費者網購趨勢，在網路上已形成什麼都買的到及買什麼都不奇怪的購物熱潮，eMOVING也正式投入網購市場成立eMOVING Store。

中華車表示，由於政府購車優惠即將進入倒數階段，加上eMOVING提供當紅銷售車款iE125購車金5,000元，今年底前正是消費者搶進擁有電動機車的最好時機。

eMOVING主管楊巧銀表示，看準人手一機的網購習慣，eMOVING Store提供電動自行車至電動機車最完整的商品選擇，無時間與地點限制的消費型態提供零時差的購車服務，看準此一商機，預估在網路的銷售模式加入後，進而擴大電動二輪車銷售成長機會。

eMOVING在今年推出跨入白牌普重的iE125後網路聲量直線上飆，銷量供不應求，網路討論區及車主分享iE125產品力更是一面倒的肯定，尤其討論度最高的是獨家專利電動中柱輕鬆化解女性在狹小車位中停車的煩惱，一鍵省力就能立中柱停好車，該功能在討論區中深受女性車主喜愛。

另外一項一鍵省力的功能就是iE125的獨家省力牽車跟自動倒車，讓車主靈活進出停車位，貼心設計讓機車族有感，更完勝市售二輪油車及電動車。再者引起高度討論的則是快充式電能補充系統，iE125提供家充及外出快充的不受限型態，吸引更多消費者上門選購。

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