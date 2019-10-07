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華信航空進駐馬祖案 林佳龍允協助盡快完成

2019-10-07 15:55中央社 馬祖7日電

連江縣長劉增應等人今天在座談時反映，交通部應盡速讓第2家航空公司進駐馬祖。與會的交通部長林佳龍指出，交通部會協助華信航空加快機師培訓，盡快完成進駐；相關進度，列入追蹤。

林佳龍為了關心馬祖旅遊事業輔導成果及宣傳秋冬國旅補助，上午前往南竿日光春和海景旅館、媽祖宗教文化園區露營區「覓境E19」餐館實地了解住宿業者狀況。

參觀時，林佳龍表示，離島體驗旅遊是中央推動觀光事業重點，其中馬祖是最具特色，馬祖具有台灣地中海風情，加上獨特閩東文化、軍事遺跡及藍眼淚、神話之鳥等，讓國人可以不必去歐洲旅遊。

隨後，林佳龍與劉增應、立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、馬祖國家風景區管理處長廖源隆、馬祖民宿發展協會理事長劉浩晨等座談交換意見，了解業者及相關部門在地看法。

劉增應、陳雪生、張永江等人在座談時相繼指出，馬祖旅遊仍受限於旅客空運交通流量問題，希望交通部協助讓第2家航空公司進駐；劉增應更提出希望能在民國109年完成進駐的期望。對此，林佳龍表示，今年5月間偕同立法院交通委員會馬祖考察交通後，華信航空進駐的進度，已列入追蹤。

林佳龍指出，馬祖機場為特殊儀降機場，機師需要更專業的能力才能執行飛航，交通部會協助華信航空加快機師培訓，盡快讓第二家航空公司進駐馬祖。

座談中，劉浩晨建議，交通部觀光局應協助在台灣旅展增加馬祖景點及民宿旅館的曝光度；國內旅遊方式逐漸改變，自由行旅客持續增加，旅遊補助方案可提高自由行旅客比例或增加補貼，活絡遊客往返流量。對此，林佳龍表示，相關部門會規劃辦理。

馬祖林佳龍劉增應華信航空
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