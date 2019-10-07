雙北公車資訊 掃一下就知道

2019-10-07 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市今（2019）年8月底率全國之先，於全市公車站位建置虛擬智慧型站牌（QR Code），民眾只要透過連網的手機及平板等行動設備，再掃描QR Code，該行動設備即化身為智慧型站牌，顯示當站雙北市各行經公車路線的預估到站時間。

公共運輸處表示，經調查智慧型站牌是民眾最常使用查詢公車到站資訊之管道，目前全市共3,300餘站公車站位中，已有1,738站設置智慧型站牌，考量智慧型站牌建置耗費時程較長，且部分站位因環境因素無法建置智慧型站牌，為使未設置智慧型站牌之站位候車民眾查詢公車預估到站資訊，所以公共運輸處於全市公車站位張貼QR Code，民眾只要掃瞄QR Code即可取得該站市區公車路線之預估到站時間。

因台北市搭乘公車客群主要可分為一般民眾及輪椅乘客，所以公共運輸處規劃北市公車站位每一站牌及候車亭張貼兩張QR Code為原則，另各種形式張貼位置如附表，惟實際張貼情形會依現場環境適時調整。