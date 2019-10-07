親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

她買小套房「夫妻吵架可住」 多年空屋網友勸不要賣

10月11日起至13日 北市商圈嘉年華即將夢幻開幕

2019-10-07 14:54經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

一年一度台北商圈年度盛事－「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10月11日至13日在中山堂廣場及秀山街盛大舉辦，網羅23個商圈76攤特色店家，以「GO西城，我的童話台北」為主題，將活動現場營造成童話世界的氛圍，結合特色商圈店家推出十項限定商品，讓你不用東奔西跑南征北討，一次逛透台北商圈。

台北市商業處表示，自2016年開始已第四年辦理「商圈嘉年華－台北生活祭」活動，每年皆吸引超過20處商圈及70攤以上店家參與活動，且去年活動遊逛人潮更達到9萬人次，為延續熱潮，今年規劃童話世界並劃分「好吃」、「好玩」、「好買」三大類展區，並輔導參展商圈店家透過新品開發、包裝設計及增設體驗等三種方式進行推出十項活動限定商品，提升店家品牌塑造能力及競爭力。

商圈嘉年華活動限定商品不單只融入童話元素，更充分呈現各店品牌形象，如新北投溫泉商圈推出童趣插畫風格包裝「當女巫碰上溫泉」女巫煎餅禮盒、迪化商圈的枝仔冰城，主打「公主的夢幻花園」組合套餐，變身為公主裙擺的冰淇淋大福加上夢幻風飲品，搭配城堡造型的野餐盒，好吃又好拍，還有連續兩年獲得米其林必比登肯定的寧夏夜市商圈豬肝榮仔開發出的肉粽禮盒，送禮自用兩相宜，讓外帶米其林美食不是夢、圓山商圈的21工房麵條研究室「你就是我的太陽」、朝陽商圈加彩手工皮件的造型真皮鑰匙圈等，共計十款限定商品都將於商圈嘉年華三天活動期間的夢想生活SHOWROOM展區中限量販售。

除了能在活動現場買到限定商品，為了讓民眾有機會先睹為快，感受限定商品的魅力，商業處也於即日至10月31日在台北市政府北區1樓的形象櫃台搶先曝光十項限定商品，只要於形象櫃檯打卡後上傳與形象櫃台合照的照片，並於10月11日至13日商圈嘉年華活動期間至現場服務台出示打卡畫面，即可獲得每日限量獎品，另於10月16日、23日、30日週三下午3時，將於形象櫃台推出現場報名的限額免費體驗活動，包含夢幻飲品DIY、城堡皮件體驗還有手作公主麻糬等多項活動。

想瞭解更多有關「商圈嘉年華－台北生活祭」活動相關資訊，歡迎有興趣的民眾至「台北市商業處-我是商Ya人」FB 粉絲團查詢。

一年一度台北商圈年度盛事－「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10月11日至13日在...
一年一度台北商圈年度盛事－「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10月11日至13日在中山堂廣場及秀山街盛大舉辦，網羅23個商圈76攤特色店家。　圖／台北市商業處提供
分享

溫泉米其林野餐
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

智伸科營收頻創新高 法人看好全年再創新猷

2019-10-07 14:52

統一超 開放Gogoro 3 Plus預購

2019-10-07 14:39

年末趕工 亞泥營運堆柴火

2019-10-07 14:39

重陽節 台中潮港城邀請長輩吃飯皇帝大

2019-10-07 13:05

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

台北紡織展登場 業界大咖到場加持

2019-10-07 11:36

99購物節等節慶加持 創業家9月營收創高

2019-10-07 10:01

徐旭東期許創新台灣 攜手．成就美好新視界

2019-10-06 23:57

美麗商機強強滾 靠她們撐盤

2019-10-06 23:21

和大搶搭電動車商機 業績催速

2019-10-06 23:17

經濟選書／金錢的意義

2019-10-06 22:26

策略經營／全聯華麗轉身 蛻變超市網紅

2019-10-06 22:25

生產線上／節流降成本 立竿見影

2019-10-06 22:24

點子農場／當斷食成為好生意

2019-10-06 22:24

女性中高齡勞參率上升 台灣阿嬤當櫃姐業績一級棒

2019-10-06 12:53

jpp-KY攻新航太特殊製程認證 並募4億元資金

2019-10-06 11:49

馬光出售孫公司61％股權 甩教育事業包袱

2019-10-06 10:29

顯而立見／零售業轉型 善用科技戰

2019-10-04 02:30

管理前哨站／競合機制 創造多贏

2019-10-04 02:30

會計師看時事／高齡貧困議題 全球發燒

2019-10-04 02:30

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

連鎖效應／跨國連鎖 掃除四障礙

2019-10-02 22:49

業務最前線／解讀客戶動機

2019-10-02 22:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-10-07 10:44

臺大「財務報表分析研習班」早鳥優惠只到10/3止

2019-10-02 13:56

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

鴻海超視堺量產跳票 供應商提六訴求

2019-10-06 23:21

長照三類型 明年可享扣除額

2019-10-06 22:47

1.6兆大餅很難搶…促參案解約逾1成

2019-10-07 00:44

銀行投資基金、創投 大鬆綁

2019-10-06 23:28

蘋果夜幕綠新機 大缺貨

2019-10-07 00:42

5G專網爭議 電信業提解方

2019-10-07 00:32

超視堺不確定性高…協力廠頭痛

2019-10-06 23:18

華映倒閉 勞長許銘春：勞工薪資會由基金先墊償

2019-10-07 11:48

iPhone11銷售轉佳 法人：供應鏈喜憂參半

2019-10-07 08:46

第3季營收衝同期新高 鴻海股漲市值站穩兆元

2019-10-07 10:03

上市櫃IPO家數衰退 金管會、央行不同調

2019-10-07 01:08

吳榮義辭富邦獨董 北市：基於董董分離原則

2019-10-06 16:04

和大搶搭電動車商機 業績催速

2019-10-06 23:17

蔡英文訪旺宏 盛讚研發能力、照顧員工

2019-10-06 18:14

尹崇堯代理南山壽董事長 顧立雄：勿把獨董當花瓶

2019-10-07 13:04

名家觀點／市場美元荒 QE不遠嗎？

2019-10-07 00:54

5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

2019-10-07 10:51

美麗商機強強滾 靠她們撐盤

2019-10-06 23:21

紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10

台灣叩關CPTPP 紐西蘭願支持

2019-10-07 00:59

剩餘財產差額分配 延遲給付追稅加息

2019-10-06 22:46

台塑王文淵悲觀定調明年景氣：還有更壞

2019-10-07 13:17

導入紐約分行最高規格標準 兆豐洗錢防制全面升級

2019-10-06 23:30

財經觀點／歐債危機到貿易戰 撕裂的十年

2019-10-07 00:54

養券不好賺…銀行愛短打

2019-10-06 23:31

考量本土產業 中製薄件寢具不得成套進口台灣

2019-10-06 15:48

200餘商圈加入行列…行動支付消費 回饋20%

2019-10-06 23:16

電視面板價格低於現金成本 韓、台、陸廠9月起大幅減產

2019-10-07 14:43

基金交易新模式 進沙盒

2019-10-06 23:30

紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33

宏碁攜手交大 以ConceptD系列進行前衛創作人才培育

2019-10-06 15:39

5G首波頻譜競標 12月啟動

2019-10-07 00:31

要求銀行降價 中小企業喊冤：資金借貸仍要付高利息、手續費

2019-10-07 10:28

7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款 44,980元起

2019-10-07 11:45

瞄準機器人理財、ETF商機 阿爾發將在年底上線

2019-10-06 16:40

10年期公債標售 利率看升

2019-10-06 23:32

GDP成長跟央行不同調 主計長：誰樂觀年底見分曉

2019-10-07 13:56

策略經營／全聯華麗轉身 蛻變超市網紅

2019-10-06 22:25

聯合再生營運轉型 跨足儲能推氫能機車

2019-10-07 13:48

環球晶9月營收創3個月高 中美晶同步攀升

2019-10-07 09:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top