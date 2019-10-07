10月11日起至13日 北市商圈嘉年華即將夢幻開幕

2019-10-07 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



一年一度台北商圈年度盛事－「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10月11日至13日在中山堂廣場及秀山街盛大舉辦，網羅23個商圈76攤特色店家，以「GO西城，我的童話台北」為主題，將活動現場營造成童話世界的氛圍，結合特色商圈店家推出十項限定商品，讓你不用東奔西跑南征北討，一次逛透台北商圈。

台北市商業處表示，自2016年開始已第四年辦理「商圈嘉年華－台北生活祭」活動，每年皆吸引超過20處商圈及70攤以上店家參與活動，且去年活動遊逛人潮更達到9萬人次，為延續熱潮，今年規劃童話世界並劃分「好吃」、「好玩」、「好買」三大類展區，並輔導參展商圈店家透過新品開發、包裝設計及增設體驗等三種方式進行推出十項活動限定商品，提升店家品牌塑造能力及競爭力。

商圈嘉年華活動限定商品不單只融入童話元素，更充分呈現各店品牌形象，如新北投溫泉商圈推出童趣插畫風格包裝「當女巫碰上溫泉」女巫煎餅禮盒、迪化商圈的枝仔冰城，主打「公主的夢幻花園」組合套餐，變身為公主裙擺的冰淇淋大福加上夢幻風飲品，搭配城堡造型的野餐盒，好吃又好拍，還有連續兩年獲得米其林必比登肯定的寧夏夜市商圈豬肝榮仔開發出的肉粽禮盒，送禮自用兩相宜，讓外帶米其林美食不是夢、圓山商圈的21工房麵條研究室「你就是我的太陽」、朝陽商圈加彩手工皮件的造型真皮鑰匙圈等，共計十款限定商品都將於商圈嘉年華三天活動期間的夢想生活SHOWROOM展區中限量販售。

除了能在活動現場買到限定商品，為了讓民眾有機會先睹為快，感受限定商品的魅力，商業處也於即日至10月31日在台北市政府北區1樓的形象櫃台搶先曝光十項限定商品，只要於形象櫃檯打卡後上傳與形象櫃台合照的照片，並於10月11日至13日商圈嘉年華活動期間至現場服務台出示打卡畫面，即可獲得每日限量獎品，另於10月16日、23日、30日週三下午3時，將於形象櫃台推出現場報名的限額免費體驗活動，包含夢幻飲品DIY、城堡皮件體驗還有手作公主麻糬等多項活動。