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中鋼連八年入選道瓊永續指數成分股企業

2019-10-07 14:50經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

瑞士永續資產管理公司（RobecoSAM）日前發佈2019年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI）評比結果，中鋼連續八年入選DJSI成分股企業，並在國內獲評為「2019天下企業公民獎」的TOP25大型企業。

DJSI由美國道瓊公司與瑞士永續資產管理公司於1999年共同推出，提供投資者一個具「全球性、整合性、永續性」的社會責任指數，以進行投資標的選擇，也可作為企業追求永續發展之自我評估及同行差異分析與比較的參考基礎，是現今國際間最具公信力的企業永續評選工具之一。根據管理公司RobecoSAM提供之資料顯示，2019年全球共有41家鋼鐵業者受邀，27家接受評比。在新興市場指數(DJSI - Emerging Markets)中，有17家受邀，僅有中鋼公司及印度Tata Steel 入選為成分股。

中鋼自2012年開始參加DJSI評比，連續第8年入選DJSI成分股，而2019年27家鋼鐵業者之評比中，中鋼公司在水風險、生物多樣性項目分別獲得第一、二名，另在政策影響、人權等項目的成績大幅提升，使得中鋼公司在經濟、環境以及社會等三個面向均維持一定水準，是本年度再度入選DJSI成分股的重要因素，也顯示中鋼公司在永續經營的用心及努力獲得國際社會及投資機構的高度認同。

國內企業社會責任評比部分，中鋼公司獲《天下雜誌》評鑑為「2019天下企業公民獎」大型企業組之TOP25(第18名)。《天下雜誌》於2007年設立「天下企業公民獎」，綜合「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」等四大指標來評選出台灣之最佳企業公民，而中鋼公司本年度於環境永續面向之表現評比為歷年最佳，象徵中鋼落實社會責任之成果，亦獲得國內社會之肯定。

在全球重視及關注企業永續發展及氣候變遷相關議題氛圍下，中鋼公司面對國際鋼廠競爭激烈及全球鋼鐵市場變動之挑戰下，將會持續精進企業永續經營與管理，朝著「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」的公司願景，不斷努力邁進。

中鋼鋼鐵
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