Gogoro與7-ELEVEN攜手 共創《巷口經濟》新服務

2019-10-07 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Gogoro 銷售管道再出奇招，與全台超過 5,500 家門市的 7-ELEVEN 攜手合作，推出獨家 Gogoro 3 Plus 新色「芝麻灰」預購活動，讓消費者在 Gogoro 門市之外，走到自家巷口的 7-ELEVEN 即可預購 Gogoro 獨家新色車款。

全新車色 Gogoro 3 Plus「芝麻灰」獨家 7-ELEVEN 預購活動，自即日起於全台 7-ELEVEN 門市 ibon 同步開賣，全台限量 500 台，凡於 10月7日~10月24日 預購期間至 7-ELEVEN 預付NT$500訂金，並於10月31日前持發票及取貨聯至全台Gogoro門市完成購車者，交車再送獨家限量好禮「Gogoro 不鏽鋼冷水杯」，想要搶先入手獨家新色的Gogoro車迷們，請即把握限時丶限量的預購機會。