台中創客基地每天最低只要33元 擁有獨立座位辦公空間

2019-10-07 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台灣金聯公司挺新創，利用位於台中市台灣大道上的自有辦公室，改裝成立台中創客基地，以每天「不到一杯咖啡」的價格，就可享有獨立辦公座位，並提供相關完善的設備，並進駐服務團隊，給予五星級的管理與服務，且即日起受理申租，由於名額有限，意者請從速。

台灣金聯公司代理董事長郭文進指出，青年朋友只要帶著一台筆電或手機，進駐該公司「台中創客基地」，一切都免煩惱，因為所有的辦公設備都已準備妥當，可以馬上對外接案或營業。

該基地之辦公空間共分為四至十坪之獨立辦公室有九間、共享辦公室座位有45個（包括固定及非固定形態），並備有會議室、影印事務區、會客區及茶水間等公共設施。其中獨立辦公室適合小型企業及個人工作室，可依客戶需要提供必要之辦公家具，最短租期為一年；共享辦公室之座位，適合網路科技族、接案族、創業及自由工作者，固定座位最短租期六個月、非固定座位最短期三個月。

至於租金部分，郭文進說，為協助協助青年創客創業，獨立辦公室首年租金將給予最優惠的成本價格，依訂價打四折起；共享辦公室固定座位每月1,200元、非固定座位每月1,000元，平均每日租金只要33元左右，比一杯咖啡的價格還便宜，同時享有水、電、網路及辦公事務機具等免費服務，必要時還可協助做為公司登記所在地，申租條件將是區域內最優惠，主要用意是要協助青年朋友創客創業，並不是以收租為目的。

郭文進指出，「台中創客基地」位於台中市台灣大道二段307號24樓，附近辦公室林立，交通相當便捷，基地特別精心規劃設計，從桌椅到室內裝潢，色調鮮艷而不落俗套，非常有時尚感，並提供最新且最現代化的機具設備。