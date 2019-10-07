重陽節 台中潮港城邀請長輩吃飯皇帝大

2019-10-07 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中潮港城餐飲集團讓今年的九九重陽很不一樣！今(7)日邀請來自雲林家扶與台中全成基金會的長輩與志工近百人同歡，潮港城董事們與執行長吳俊彥招待長輩們在太陽百匯餐廳，享用精緻美味歐式自助餐點，享受賓至如歸的「吃飯皇帝大」。

潮港城餐飲集團為歡迎來自雲林家扶受助家庭的阿公阿嬤，更是美食盡出，有海鮮料理涼拌鮮蝦、香煎牛排、鐵板三鮮、豆酥鮮蚵、鮮蒸活魚、日式炸蝦，還有五彩繽紛的生魚片，讓這群家扶阿公阿嬤都笑說：光看就飽，真是太豐富了。

全成基金會的阿公、阿嬤一進潮港城，立即被富麗堂皇的裝潢和擺設吸引，看到潮港城餐飲集團的五位董事與執行長吳俊彥親自接待服務，一群人直喊多謝、多謝、足感心；大家將軟Q的豬腳麵線送到長輩面前，並祝福長輩長壽幸福。

全成基金會主任郭姿秀，特別向集團董事致上感謝狀並表達最深謝意，感謝潮港城在滿足社會大眾對美食饗宴追求的同時，也能顧及到長期無緣享受豐盛餐飲料理和環境的社區老人。

而雲林家扶的長者們看到整齊擺盤、琳瑯滿目的海鮮百匯料理，都說能來到都會區這麼美的餐廳享用海鮮百匯，滿是興奮又開心。

吳俊彥說，潮港城餐飲集團基於回饋與社會企業角度，特地邀請偏鄉的雲林家扶與台中全成基金會長輩們品嚐美食；今天的食材也都一再叮嚀廚師，要符合長輩們的需求，希望長輩們來到這裡來放鬆、享用美食。

來自雲林家扶83歲的溫李春阿嬤，今日可說是最高興了，阿春嬤說：住庄腳所在，自己照顧孫子，生平第一次來到餐廳吃好料，尤其是海鮮好吃得不知要如形容，真感謝潮港城餐飲集團。

還有70歲的蔡英金阿嬤，平常要幫忙照顧三個孫子，人生經驗豐富的她説，食材新不新鮮一眼就看得出來，這間餐廳的海鮮真是讚，有青才敢大聲。

雲林家扶主委陳燦勳表示，非常感謝潮港城餐飲集團董事們，以及出生雲林縣的吳俊彥盛情款待，讓來自雲林縣沿海鄉下地方的阿公阿嬤們，能有機會享用精緻且豐盛海鮮百匯料理。

如同台中全成基金會的阿公阿嬤們，在重陽節這天不是象徵性的節日，而是真的讓長輩開心出遊享用美食，雲林家扶與台中全成社會福利基金會，共同感謝潮港城餐飲集團為長輩們所付出的真心關懷與陪伴。