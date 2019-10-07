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紡織展開幕 徐旭東笑問王文淵「是不是穿我內褲？」

2019-10-07 12:33聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

第23屆台北紡織展上午在南港展覽館正式開幕，遠東集團董事長徐旭東在開幕式上邀請台塑集團總裁王文淵上台，介紹他身上穿的台塑出品機能型紡織品製成的西裝，可以直接丟洗衣機洗，還開玩笑說：「我幫你做廣告了喔！你是不是穿我（遠東新品牌）內褲？」，會後兩人並一同到台塑與遠東等各家廠商的攤位參觀。

第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（右）在開幕式上邀請...
第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（右）在開幕式上邀請台塑集團總裁王文淵（左）上台，介紹他身上穿的台塑出品機能型紡織品製成的西裝，可以直接丟洗衣機洗，還開玩笑說：「我幫你做廣告了喔！你是不是穿我（遠東新品牌）內褲」。記者余承翰／攝影
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第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（左二）、台塑集團總...
第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（左二）、台塑集團總裁王文淵（左三）、經濟部次長王美花（中）、中華民國紡織業拓展會董事長詹正田（右三）、富邦悍將副領隊陳金鋒（右一）等人一同出席開幕式。記者余承翰／攝影
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第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（右）在開幕式上邀請...
第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，遠東集團董事長徐旭東（右）在開幕式上邀請台塑集團總裁王文淵（左）上台，介紹他身上穿的台塑出品機能型紡織品製成的西裝，可以直接丟洗衣機洗，還開玩笑說：「我幫你做廣告了喔！你是不是穿我（遠東新品牌）內褲」。記者余承翰／攝影
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第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，經濟部次長王美花（左一）、遠東集團董事長...
第23屆台北紡織展上午在南港展覽館展出，經濟部次長王美花（左一）、遠東集團董事長徐旭東（左二）與台塑集團總裁王文淵（左三）等人在開幕式後一同到台塑集團的攤位上參觀。記者余承翰／攝影
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