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紡織展登場 王文淵談景氣：還有看到更壞的

2019-10-07 12:10經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

國內紡織業年度盛事「台北紡織展」於今日登場，包括台塑集團總裁王文淵、遠東集團總裁徐旭東皆出席支持。不過，談到景氣，王文淵表示，還有看到更壞的，目前沒有看到好的訊號，從今年第二季末開始，第三季景氣已經很不好，受美中貿易戰影響，很多東西只有表面好，造成只有量沒有價，從石化、紡織到電子業都是如此，像是DRAM還不到以前價格的一半。

王文淵表示，市場還有需求，所以量還在，但景氣已經壞到一個程度，因此呈現有量無價。相較於台塑集團看壞景氣，徐旭東則認為，全球來看很多的訊息呈現明年會慢下來，但是要帶著樂觀的心情，看是「哪一個」下來，以紡織業來看，還不見得會下來，這個要看各國的經濟策略。目前「錢」是太多了，要看這個錢投資到哪裡去，所投資產生出來的效果如何，如投資機器、自動、AI化，不做投資就會看得悲觀，要看樂觀一點。

儒鴻則表示，目前看來下半年比上半年好，明年又比今年好，目前能見度約到明年6月份，明年並將新增3-5個新客戶。

由經濟部國際貿易局指導、紡拓會主辦的2019年台北紡織展，今日假台北南港展覽館盛大開幕。開幕典禮後，紡拓會董事長詹正田、王文淵及徐旭東一起陪同經濟部次長王美花參觀指標性的參展企業，包括台塑企業、遠東新世紀、聚陽實業、力麗集團、儒鴻企業、宜進實業、台灣歐西瑪、南緯實業、台南紡織、旭寬、台灣永光、興采等。

王美花表示，期許紡織業持續發展科技應用、加大創新能量及活化產業經濟，而政府也將因應全球經濟新情勢及產業發展的需要，全力協助提升台灣紡織業打造全方位的產業競爭利基。

本屆台北紡織展有四大主題，分別為機能應用、永續環保、智慧紡織及智慧製造，將展現台灣紡織業的創新研發成果，以及符合工業4.0的自動化紡機及縫紉設備，且為協助業者掌握趨勢，利用數位轉型創造價值，特別設立了智慧解決方案專區(Solution Provider)及微型工廠示範專區(Micro Factory)。

台北紡織展登場，台塑集團總裁王文淵、遠東集團總裁徐旭東談景氣（攝影/記者嚴雅芳）
台北紡織展登場，台塑集團總裁王文淵、遠東集團總裁徐旭東談景氣（攝影/記者嚴雅芳）
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台塑集團王文淵景氣
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