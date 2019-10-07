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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

華航花車同慶雙十 Q版60周年彩繪機與您攜手飛

2019-10-07 10:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

2019年國慶花車遊行將於雙十節在總統府前盛大展開，華航連續三年唯一代表航空公司參與慶典；為響應今年大會主軸「攜手世界 台灣耀飛」，並適逢華航成立一甲子，本公司此次以「華航 60 全心Go，台灣耀飛國運通」為題，表達華航在航太領域不斷遞進的永續思維，更展現華航致力紮根本土，由台灣起飛引領遨遊的雄姿。

這屆華航國慶花車設計，以象徵領航耀進的A350 60周年彩繪機為視覺主體，結合台北101、吉隆坡雙子星大樓及東京鐵塔等網紅地標，再搭配德國、荷蘭、韓國、馬來西亞等國傳統服飾人偶，彰顯華航立足台灣、攜手全球的企業文化精神；藍、紅色具品牌識別度「60」字樣，象徵「GO」再出發與「∞」無限大，同時祝福中華民國生日與歡慶華航60周年寓意，亦展現華航隨台灣永續耀飛，願與世界緊密連結之理念。

今年花車再邀得大葉大學造形藝術學系設計與製作，選用台灣在地花材，花語有象徵富貴的牡丹菊、優雅的天使花、嬌豔的仙丹花和浪漫的滿天星，配搭充滿生機的綠色植物長春藤與黃金葛，繽紛色調營造賞心悅目的視覺饗宴；隨車團體青春洋溢的表演與花車上4名空服員，同聲慶賀國慶及獻上華航60周年的祝福。

華航希望透過國慶花車創造的意象，再次向世界宣揚傳遞台灣文化特色的使命，同時期盼能帶領全球更多旅客出發探索美麗寶島_台灣；花車將於10日上午遊行後，自10月10日起至10月20日於自由廣場民主大道展出，歡迎民眾親臨觀賞。

華航國慶
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