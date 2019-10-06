女性中高齡勞參率上升 台灣阿嬤當櫃姐業績一級棒

2019-10-06 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣人以勤奮著稱，但是辛勤的台灣人卻普遍希望趁年輕多奮鬥，然後提早退休頤養天年，不過隨著人口老化和金改革，提早退休逐漸成為「夢想」，國內中高齡勞參率逐年提升，尤其是女性中高齡勞參率攀升速度更快。

中高齡仍留在職場，有人是為了薪水，有人是為了興趣，還有推不掉的人情壓力。

69歲的賴阿姨就屬於後者，雖然兒女都已經成家立業，獨居的她因為一身好手藝，做包子饅頭，包粽子，發糕、年糕也都難不倒她，加上賴阿姨手腳俐落，速度就是比別人快，年輕人都趕不上她。

經年累月包粽子做饅頭，賴阿姨手臂痠了，腰也痛了，身上貼滿痠痛貼布，多次跟老闆表達想要退休的意願，但是因為包子工廠人手不足，年輕人願意包粽子做饅頭的不多，老闆說什麼也不放人，即使明年就要邁入70大關，賴阿姨在人情壓力下，只能繼續忍著酸痛做。

68歲的鄭媽媽寡居20多年，從年輕時代就在百貨公司賣衣服，賣了30多年 ，即使一個兒子在越南工廠當主管，一個兒子是矽谷高科技業工程師，小女兒任職航空業小主管，不愁吃穿，但是鄭媽媽認為不能靠女兒，目前平時在朋友的服裝店賣衣服 ，只要百貨公司櫃姐有人請假，她就去代打，成為百貨公司最老的櫃姐。

鄭媽媽自豪，年輕櫃姐的生意沒有她好，老闆非常歡迎她去代班，尤其是百貨公司周年慶還會特別情商她來幫忙；她說，賣衣服靠的就是櫃姐的口才，「 醜的都要說成是仙女」，多鼓勵，客人就會買。

一位中央在政府機關上班的高階公務員表示，年改之後，自己的退休收入將比年改前減少約二成，由於平時忙於公務，除了薪水之外沒有其他收入，也沒時間去理財，想到少了兩成的收入，就不敢退休，為了彌補退休金損失，他決定要再拚幾年，多累積一點本錢再退休。