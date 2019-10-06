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海巡菜鳥第1堂課：想吐一定要吞回去，否則…

黑臉事件爆發！帥哥總理3招 48小時絕處求勝

馬光出售孫公司61％股權 甩教育事業包袱

2019-10-06 10:29經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

馬光-KY（4139）上周五代子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.公告，以新幣100萬元（約新台幣2,250萬元），出售孫公司AIS 61%股權。馬光-KY表示，此次切割了虧損的AIS教育事業包袱，在天津馬光、及組織重整帶動營運成長的新加坡馬光兩大主體持續成長的情況下，今年營運表現有機會挑戰歷史新高。

馬光-KY表示，AIS主要經營新加坡愛信國際學校，因當地教育市場競爭激烈，公司進行投資以來至今仍處於虧損，考量公司近期致力於提升天津馬光慢病管理及自費專科業務有成，以及新加坡中醫門診業務精實化管理亦見成效，日前董事會已決議將暫停拓展新加坡愛信國際學校計畫，此次處份AIS股權後，新加坡教育事業將不再成為公司營運上的包袱。

馬光-KY表示，本次處分AIS後，天津馬光及新加坡馬光兩大主體，能集中火力擴充原本業務，更可發展本業外附屬項目；天津馬光將持續加強糖尿病慢病管理及自費項目，另外目前亦向醫保單位申請高血壓慢病管理及互聯網醫療服務，預計在原有業務穩定成長之餘，持續開發高毛利的業務項目；新加坡馬光則於年初進行組織重整，與去年同期相比較，中醫診所業務成長了10%，黃耀南中藥材業務亦成長8%。

馬光-KY表示，本次處份AIS後，新加坡教育事業將僅保留SIMA醫療培訓管理、TIMES留學生寄宿管理兩家公司，此兩家公司皆為穩定獲利事業。

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