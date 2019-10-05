波力的安心假期 25日起在中友百貨上演

2019-10-05 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



小朋友最喜愛的中友兒童劇場，今年秋天邀請到如果兒童劇團×波力救援小英雄舞台劇演出「波力的安心假期」，演出時間為10月25日至27日共5場，即日起開始贈／售票。

波力與羅伊是現在兒童界的無敵救援小英雄，劇情圍繞在假期中布魯鎮卻發生「疏忽王」，惹出一連串的救援危機，波力帶著好朋友們一同冒險搶救，藉由舞台劇讓小朋友認識居家及交通安全知識。

中友百貨副店長陳俊華表示，中友百貨自民國86年引進日本櫻桃小丸子兒童劇場、92年開始與相聲瓦舍合作表演藝術祭，多年來總共演出51檔共255場次的各類型劇場演出，吸引超過15萬人次觀賞，長年持續不斷地耕耘藝文表演，並且帶動國內對於兒童劇場的演出風潮。

多年來，兒童偶像不斷推陳出新，往往也都從中友兒童劇場首演發跡，時下最受歡迎的卡通IP，幾乎都曾在中友兒童劇場演出過。

中友百貨每年不惜成本，邀請國內外大型兒童劇團到台中演出，希望藉由溫馨活潑的舞台劇，培養小朋友對於環境、居家安全的認識與德育的養成。

陳俊華説，今年很開心能邀請到如果兒童劇團演出「波力的安心假期」，波力是目前兒童界的天王，相信一定能藉由這次的劇場，帶給中部小朋友們歡樂的假期。

「波力的安心假期」即日起在中友百貨B棟13F贈獎中心，以及年代售票系統同步開放售票。

另於中友百貨館內消費滿額或扣抵家族點數贈票：中友家族會員持中友APP行動條碼累積消費記錄，當日於館內消費累計滿3,000元即可兌換票券1張、滿6,000元可兌換2張，限量贈完為止。