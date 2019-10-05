親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

金鐘不斷更新！ 黃鐙輝摘金奪迷你劇男配

波力的安心假期 25日起在中友百貨上演

2019-10-05 20:06經濟日報 記者宋健生╱即時報導

小朋友最喜愛的中友兒童劇場，今年秋天邀請到如果兒童劇團×波力救援小英雄舞台劇演出「波力的安心假期」，演出時間為10月25日至27日共5場，即日起開始贈／售票。

波力與羅伊是現在兒童界的無敵救援小英雄，劇情圍繞在假期中布魯鎮卻發生「疏忽王」，惹出一連串的救援危機，波力帶著好朋友們一同冒險搶救，藉由舞台劇讓小朋友認識居家及交通安全知識。

中友百貨副店長陳俊華表示，中友百貨自民國86年引進日本櫻桃小丸子兒童劇場、92年開始與相聲瓦舍合作表演藝術祭，多年來總共演出51檔共255場次的各類型劇場演出，吸引超過15萬人次觀賞，長年持續不斷地耕耘藝文表演，並且帶動國內對於兒童劇場的演出風潮。

多年來，兒童偶像不斷推陳出新，往往也都從中友兒童劇場首演發跡，時下最受歡迎的卡通IP，幾乎都曾在中友兒童劇場演出過。

中友百貨每年不惜成本，邀請國內外大型兒童劇團到台中演出，希望藉由溫馨活潑的舞台劇，培養小朋友對於環境、居家安全的認識與德育的養成。

陳俊華説，今年很開心能邀請到如果兒童劇團演出「波力的安心假期」，波力是目前兒童界的天王，相信一定能藉由這次的劇場，帶給中部小朋友們歡樂的假期。

「波力的安心假期」即日起在中友百貨B棟13F贈獎中心，以及年代售票系統同步開放售票。

另於中友百貨館內消費滿額或扣抵家族點數贈票：中友家族會員持中友APP行動條碼累積消費記錄，當日於館內消費累計滿3,000元即可兌換票券1張、滿6,000元可兌換2張，限量贈完為止。

除了舞台劇演出之外，中友百貨也舉辦一系列波力活動，有「打卡送波力精美貼紙」、「波力紙模型車彩繪比賽」、「黏土迴力車DIY」、麥當勞「麥麥萬聖派對」等相關趣味活動；還有波力安寶相關商品扣點加價購活動。

小朋友最喜愛的中友兒童劇場，今年邀請到如果兒童劇團×波力救援小英雄舞台劇演出「波...
小朋友最喜愛的中友兒童劇場，今年邀請到如果兒童劇團×波力救援小英雄舞台劇演出「波力的安心假期」，演出時間為10月25日至27日共5場。記者宋健生/攝影
分享

劇場卡通
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

遠雄人壽公益喘息服務 成效斐然

2019-10-05 10:13

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

台北旅展 陸方缺席

2019-10-04 23:14

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

違反空氣汙染防制法 宏全：將提法律救濟

2019-10-04 23:14

顯而立見／零售業轉型 善用科技戰

2019-10-04 02:30

管理前哨站／競合機制 創造多贏

2019-10-04 02:30

會計師看時事／高齡貧困議題 全球發燒

2019-10-04 02:30

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

連鎖效應／跨國連鎖 掃除四障礙

2019-10-02 22:49

業務最前線／解讀客戶動機

2019-10-02 22:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大「財務報表分析研習班」早鳥優惠只到10/3止

2019-10-02 13:56

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

準備退休金要趁早 專家對不同年齡層提建議

2019-10-05 15:18

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

鴻海9月營收5,877.9億、月增47% 創歷史同期高

2019-10-05 18:13

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

郭台銘：三峽、土城將成新北科技重鎮

2019-10-05 15:53

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

防洗錢引民怨 金管會：續督導銀行兼顧客戶權益

2019-10-05 15:17

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

張忠謀 分享學習經營之路

2019-10-04 23:30

NCC擬引進仲裁化解有線電視爭議 中嘉：難度很高

2019-10-05 14:55

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

下半年旺季加大廠減產 電視面板跌勢可望減緩

2019-10-04 21:23

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

P2P業者瑞保網科執行長楊瑞芬 獲亞洲金融科技領袖獎

2019-10-04 21:02

違反空氣汙染防制法 宏全：將提法律救濟

2019-10-04 23:14

自駕車動態即掌握 中華電今發表自動駕駛資訊整合平台

2019-10-05 17:58

財經觀點／公共工程 建議透過保險機制維修

2019-10-05 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top