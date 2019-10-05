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不斷更新！金鐘54得獎名單 「藝術很有事」奪獎

誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

從醫科改做醬料 傳統醬油變生醫新星

2019-10-05 18:42經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

已經有80年歷史的高慶泉醬油，第二代接班人高志堅從醫界退休後繼承父親衣缽，不僅將醫院嚴謹的溯源系統導入醬油廠，也積極將製程自動化，近期更積極和工研院合作，把富含胺基酸的豆渣再利用，變成培養藥物的關鍵材料。

工研院退休
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