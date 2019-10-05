宏遠證券金融專業形象清新 積極從事公益活動不落人後

2019-10-05 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



上櫃證券公司宏遠證券（6015）於金融專業領域不斷創新，深獲客戶好評，長期以來亦積極舉辦各項公益活動回饋社會大眾。今（5）日舉辦象山一線天步道淨山健行公益活動，一同愛護山林、維護自然環境，同時讓同仁透過登山健行來活動筋骨、放鬆心情，讓大家一起從事有益身心的活動。

宏遠證券總經理林禎民表示，這次選擇象山一線天步道進行淨山健行的公益活動，主要是因為象山是台北市內非常容易到達的一座山區步道，平日就有許多市民來此爬山運動。藉由這次舉辦的淨山健行，讓大家能更加親近山林，在健身之餘不忘落實愛護環 境的行動，與大自然產生更多連結，形成一個好的身心循環。

更期許同仁能將這股力量延伸到工作上，以積極的態度，將最好的金融服務帶給客戶，讓客戶也能感受到宏遠以客為尊的服務精神。

主辦這次活動的宏遠證券總經理室副總江韶真也表示，公司同仁平日埋首於工作當中，很少有機會能在白天出來活動筋骨，希望能藉由這個難得的機會，邀請大家一同登山健行，增進身心健康，聯絡同仁之間的感情、促進交流，同時又可以響應環保，順手撿拾垃圾，維繫山林的美麗，實在是一舉數得的活動。

繼9月初辦理第16次員工捐血活動及捐贈愛心發票之後，宏遠證券這次的淨山健行活動，自桃園以北各分公司員工及眷屬一共235人共襄盛舉，場面熱鬧非凡。