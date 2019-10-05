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宏遠證券金融專業形象清新 積極從事公益活動不落人後

2019-10-05 17:33經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

上櫃證券公司宏遠證券（6015）於金融專業領域不斷創新，深獲客戶好評，長期以來亦積極舉辦各項公益活動回饋社會大眾。今（5）日舉辦象山一線天步道淨山健行公益活動，一同愛護山林、維護自然環境，同時讓同仁透過登山健行來活動筋骨、放鬆心情，讓大家一起從事有益身心的活動。

宏遠證券總經理林禎民表示，這次選擇象山一線天步道進行淨山健行的公益活動，主要是因為象山是台北市內非常容易到達的一座山區步道，平日就有許多市民來此爬山運動。藉由這次舉辦的淨山健行，讓大家能更加親近山林，在健身之餘不忘落實愛護環 境的行動，與大自然產生更多連結，形成一個好的身心循環。

更期許同仁能將這股力量延伸到工作上，以積極的態度，將最好的金融服務帶給客戶，讓客戶也能感受到宏遠以客為尊的服務精神。

主辦這次活動的宏遠證券總經理室副總江韶真也表示，公司同仁平日埋首於工作當中，很少有機會能在白天出來活動筋骨，希望能藉由這個難得的機會，邀請大家一同登山健行，增進身心健康，聯絡同仁之間的感情、促進交流，同時又可以響應環保，順手撿拾垃圾，維繫山林的美麗，實在是一舉數得的活動。

繼9月初辦理第16次員工捐血活動及捐贈愛心發票之後，宏遠證券這次的淨山健行活動，自桃園以北各分公司員工及眷屬一共235人共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

參加這次淨山健行的宏遠證券同仁及眷屬都對於這次活動有許多正向回饋，期待公 司下一次能繼續舉辦類似活動，大家一起活力健身、友善大自然！

宏遠證券於今日舉辦象山一線天步道淨山健行公益活動，號召北台灣員工及眷屬共襄盛舉，...
宏遠證券於今日舉辦象山一線天步道淨山健行公益活動，號召北台灣員工及眷屬共襄盛舉，拋磚引玉為環保永續盡心力。 圖中右七為宏遠創投董事長姜克勤先生、右五宏遠證券總經理林禎民先生、右四為宏遠證券發言人廖宏彬先生。（宏遠證券/提供）
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