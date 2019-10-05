第一金證券 贊助「星兒運動趣」體適能課程

2019-10-05 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



第一金證券長期贊助弱勢團體，提倡社會平權工作，為協助自閉症者手眼肢體協調功能，增強與外界互動能力，今年暑假贊助台北市自閉兒基金會辦理8周「星兒運動趣—體適能班」系列課程，第一金證券葉光章董事長今（5）日邀請參與學員及家長，共同出席結業成果發表活動，會中頒給互動優異及認真學習的星兒們每人一分獎品，以鼓勵星兒家庭多多走出戶外與外界互動。

第一金證券葉光章董事長向來重視企業社會公益工作，均親力親為帶領一級主管及同仁們參與各項公益活動。葉光章董事長出席成果展示時表示，自閉症患者常見身體協調能力欠佳、以致缺乏體能活動，進而影響身體功能等，因此系列性的體能訓練對自閉症者而言很重要，這也是第一金證券積極與財團法人台北市自閉兒社會福利基金會合作開辦體適能系列課程的目的，協助星兒們常常走出戶外與外界互動，進而提升生活自理能力。

葉光章董事長指出，為期8周的體適能訓練是很辛若的，但在基金會的精心規劃下，課程都以輕鬆愉快、寓教於樂的方式，規劃許多適合不同年齡層的互動課程，我們看到學員們都玩得很開心，不再畏懼體能活動。很感謝基金會長期以來舉辦多次這類有趣的體適能互動活動，希望星兒們未來更能發光、發亮。