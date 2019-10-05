親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金鐘54／噓直擊！星光紅毯 美帥辣翻天

iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

第一金證券 贊助「星兒運動趣」體適能課程

2019-10-05 17:27經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

第一金證券長期贊助弱勢團體，提倡社會平權工作，為協助自閉症者手眼肢體協調功能，增強與外界互動能力，今年暑假贊助台北市自閉兒基金會辦理8周「星兒運動趣—體適能班」系列課程，第一金證券葉光章董事長今（5）日邀請參與學員及家長，共同出席結業成果發表活動，會中頒給互動優異及認真學習的星兒們每人一分獎品，以鼓勵星兒家庭多多走出戶外與外界互動。

第一金證券葉光章董事長向來重視企業社會公益工作，均親力親為帶領一級主管及同仁們參與各項公益活動。葉光章董事長出席成果展示時表示，自閉症患者常見身體協調能力欠佳、以致缺乏體能活動，進而影響身體功能等，因此系列性的體能訓練對自閉症者而言很重要，這也是第一金證券積極與財團法人台北市自閉兒社會福利基金會合作開辦體適能系列課程的目的，協助星兒們常常走出戶外與外界互動，進而提升生活自理能力。

葉光章董事長指出，為期8周的體適能訓練是很辛若的，但在基金會的精心規劃下，課程都以輕鬆愉快、寓教於樂的方式，規劃許多適合不同年齡層的互動課程，我們看到學員們都玩得很開心，不再畏懼體能活動。很感謝基金會長期以來舉辦多次這類有趣的體適能互動活動，希望星兒們未來更能發光、發亮。

台北市自閉兒社會福利基金會表示，自閉兒與人互動猶如遠在天際的星球，雖然在一隅發光，但對一般人而言仍有距離，因此以星兒稱呼該會輔導的自閉兒學員。本次規劃的8周星兒體能班課程以增強自閉兒四肢肌耐力、心肺功能、刺激感官及手眼協能能力，以及與手足或同儕的互動合作為主，課程依據年齡層不同分為三個班級，配合遊戲方式進行教學。

財團法人台北市自閉兒社會福利基金會王美琪董事長頒發感謝狀給第一金證券葉光章董事長...
財團法人台北市自閉兒社會福利基金會王美琪董事長頒發感謝狀給第一金證券葉光章董事長，感謝第一金證券長期支持該會與照護社會身心障礙者權益。（第一金證券/提供）
分享

第一金證券葉光章
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

遠雄人壽公益喘息服務 成效斐然

2019-10-05 10:13

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

台北旅展 陸方缺席

2019-10-04 23:14

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

違反空氣汙染防制法 宏全：將提法律救濟

2019-10-04 23:14

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

顯而立見／零售業轉型 善用科技戰

2019-10-04 02:30

管理前哨站／競合機制 創造多贏

2019-10-04 02:30

會計師看時事／高齡貧困議題 全球發燒

2019-10-04 02:30

策略經營／陳亭如大頭目會議 溝通決策

2019-10-02 22:51

連鎖效應／跨國連鎖 掃除四障礙

2019-10-02 22:49

業務最前線／解讀客戶動機

2019-10-02 22:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大「財務報表分析研習班」早鳥優惠只到10/3止

2019-10-02 13:56

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

新iPhone追單10% 蘋概大進補

2019-10-04 23:30

台積產能塞爆 喊早點下單

2019-10-04 23:37

掃碼支付 最快年底共用TWQR

2019-10-05 00:39

PMI露玄機 台股本季光學、生技族群可偏多

2019-10-04 18:55

一客2,000元 王品牛排新品牌「THE WANG」登台

2019-10-05 01:44

飲料包材龍頭宏全 短繳空汙費重罰1.2億

2019-10-04 23:14

旅平險理賠 和泰產險提醒五文件不可少

2019-10-05 10:29

花旗在歐刷卡優惠 將縮水

2019-10-05 02:59

廣達前進泰國 最後一個落腳東南亞的ODM大廠

2019-10-04 21:06

台灣共通支付規格「TWQR」 最快今年底前上路

2019-10-04 20:09

用電大戶條款 最快下月上路

2019-10-04 23:14

華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

2019-10-05 13:04

張忠謀經營學：將外面世界帶進公司

2019-10-05 00:42

財金公司建行動支付高速路

2019-10-05 03:01

用電大戶購置綠電標準放寬 拚11月上路

2019-10-05 00:49

遠傳：5G企業專網 沒必要專頻

2019-10-05 01:44

影／打造南靖糖廠產業園區 沈榮津：2年完成開發

2019-10-05 13:18

外資回頭 9月淨匯入923億

2019-10-05 00:24

熱錢狂湧 台幣升破31元

2019-10-05 00:19

種綠電 石化、鋼鐵廠早做了

2019-10-04 23:14

鴻海威州球體資料中心計畫早夭 宣布當天就撤回

2019-10-04 21:02

中信文薈館 參觀突破30萬人

2019-10-05 02:59

凱基銀升級理專服務 三大特色簡化客戶下單程序

2019-10-04 21:27

一銀半年協助5,000人圓創業夢 公股銀稱冠

2019-10-04 21:16

攻頂級牛排市場 王品面臨兩挑戰

2019-10-05 01:44

32檔ETF將除息 元大高股息6.4%配息率稱冠

2019-10-05 15:11

強制購置綠電…有業者已在做 有的認變相漲電價

2019-10-05 00:46

遼寧夜市再生‧再造 老攤位蹦出新風貌

2019-10-05 11:27

張忠謀 分享學習經營之路

2019-10-04 23:30

張忠謀清大演講 談工程師到總經理的心路歷程

2019-10-04 19:02

台灣松下引進Panasonic除塵神器 賣到缺貨

2019-10-04 19:40

元大銀行數位生活應用展 主打人臉辨識行銷

2019-10-04 21:37

王品新品牌THE WANG挑戰頂級牛排市場 要先過兩關

2019-10-04 15:56

滑鼠業務旺季助攻 原相9月業績創新高

2019-10-04 19:15

彩券領獎免出示證件門檻 12月起調高至5000元

2019-10-04 19:55

全台量販店181家 今年營業額可望衝破2,000億元

2019-10-05 09:35

下半年旺季加大廠減產 電視面板跌勢可望減緩

2019-10-04 21:23

外帶店坪效驚人 檀島香港茶餐廳外帶店首度插旗新北市

2019-10-04 20:50

央行調節 外匯存底大增

2019-10-05 00:19

高雄獲企業青睞 重大民間投資逾1,840億元

2019-10-04 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top