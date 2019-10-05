中嘉 贊助五所高中媒體識讀課程

2019-10-05 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



去年底由達勝集團為主的團隊，取得中嘉有線電視集團的經營權，承諾每年要提出最少1,100萬元的預算來執行社會責任工作，包括媒體識讀活動、企業實習、學術論壇、研究計劃、商業競賽等活動。中嘉表示，已經完成這項承諾，並加碼贊助高中五校上八所大學的微課程計劃，讓每年有近2,000人次學生參與，中嘉達勝集團今天與包括建中等五所高中完成簽約，明年起推展到台南、高雄。

中嘉執行長揭朝華說，將近一年來，中嘉集團下的12家系統台，執行各種媒體識讀教育課程，如高雄的慶聯港都台，最少有600萬元辦理各種營隊，全集團一年總金額在履行社會責任及媒體識讀上，已經執行超過1,100萬元。

中嘉達勝集團今年三月也設立中嘉達勝台大法律學院獎學金，三年提供1,800萬元獎金，培養未來媒體產業法律領域的年輕人。接著協助北一女、建中、中山女中、師大附中、成功高中等在內的五校，参與台大等八所大學包含媒體教育的微課程，邀請大學名師授課，讓高中學生提早準備進入大學領域。除了台北，明年起也規劃在台南、高雄等接著辦理。108學年度微課程內容產學兼具，大學教師共開課28門（佔總課程60%），10個非學術機構開課19門（佔總課程40%）。達勝集團投資的格威《聯廣》廣告集團，也會一起開辦媒體、廣告、創意等相關課程。